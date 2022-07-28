Dartsta 7.ayak Mehmet Olgun’un

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği, Ferdi Darts Ligi’nin yedinci ayağında Mehmet Olgun şampiyon oldu. Ligin yedinci ayağında şampiyon Mehmet Olgun olurken, ikinci Fatih Köse, üçüncü Murat Çınaroğlu, dördüncüyse Tamer Kaya oldu.

Mehmet Olgun iki haftadır şampiyon olan turnuva genel klasman lideri Murat Çınaroğlu’nu yenerek kendisine dur dedi. Yedinci ayakta 3. gelen Çınaroğlu genel klasmanda rakiplerinin puan kaybı ile farkı daha da açarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşmış oldu.

Turnuvanın yan ödülleri şöyle:

En az okta bitiren

Mehmet Olgun (16 ok)

En yüksek sayı atan

Murat Çınaroğlu (180×1)

En yüksek sayıdan bitiren

Mehmet Olgun (78)