Erkekler Bocce Ligi’nde ikinci hafta tamamlandı
Erkekler Bocce Ligi’nde ikinci hafta maçları dün akşam oynandı. Haftanın maçında Deniz Plaza ile GÜHAD karşılaştı. Üçlü karşılaşmaya çok iyi başlayan Deniz Plaza, Orçun’un klas oyunu ile maçı erken kopararak 9-1 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti. Tekli karşılaşmada ise Ateş ile karşılaşan GÜHAD sporcusu Mustafa, 6-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve kusursuz oyunuyla maçı 9-6 kazanarak setleri 1-1 e getirdi. Çiftler mücadelesinde ise daha az hata yapan Deniz Plaza maçı 9-5 kazanarak setleri 2-1 e getirdi ve maçı galibiyetle tamamladı.
Gecenin diğer maçında YDÜ rakibi Girne Üniversitesi’ni 3-0 yenerek namağlup liderlik yolculuğuna devam ederken, ÖZEV de rakibi Taşkınköyü 3-0 yenerek YDÜ ile liderliği paylaştı.
- hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G M A Y AV PUAN
1- YDÜ 2 2 0 6 0 6 6
2-ÖZEV 2 2 0 6 0 6 6
3- GÜHAD 2 1 1 3 3 0 4
4- DENİZ PLAZA SK 2 1 1 2 4 -2 4
5- GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2 0 2 0 6 -6 2
6- K.KAYMAKLI TSK 1 0 1 1 2 -1 1
7- TAŞKINKÖY SK 1 0 1 0 3 -3 1