Darts Birinci Liginde Fota lider - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Birinci Liginde Fota lider

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts Birinci Liginde Fota lider

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan Birinci lig 18. Hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün bay geçtiği haftada  Vadili Darts Derneği üçüncülüğe yükselirken, Fota Darts Derneği deplasmanda konuk olduğu Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 12-4 yenerek 48 puanla liderliğini sürdürdü.

 


Alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle;

 

Deniz Plaza Spor Derneği:5 – Ozanköy Spor Kulübü:11

Düzova Spor Kulübü:5 – Gazimağusa Darts Birliği:11

Mağusa Kültür Derneği:11 – Taşkınköy Spor Kulübü:5

Girne Av. Atıcılık Kulübü:4 – Fota Darts Derneği:12

Dağyolu Spor Kulübü:6 – KKTC Fenerbahçeliler Derneği:10

Vadili Darts Derneği:13 – Mesarya Darts Birliği:3

 

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                                   

          TAKIM                                                          O       G       B     M      A          Y          AV         P

1        Fota Darts Derneği                                     17     16     0     1        198      74        124        48

2        KKTC Fenerbahçeliler Derneği                17     14     0     3        181      91        90          42

3        Vadili Darts Derneği                                  17     12     1     4        173      99        74          37

4        Alsancak Yeşilova Spor Kulübü                16     12     0     4        154      102      52          36

5        Gazimağusa Darts Birliği                          16     11     1     4        162      94        68          34

6        Girne Av. Atıcılık Kulübü                           16     9        0     7        133      123      10          27

7        Dağyolu Spor Kulübü                                 17     8        0     9        126      146      -20        24

8        Ozanköy Spor Kulübü                                16     6        0     10      103      153      -50        18

9        Mesarya Darts Birliği                                 17     6        0     11      107      165      -58        18

10     Düzova Spor Kulübü                                   17     5        0     12      113      159      -46        15

11     Mağusa Kültür Derneği                             16     5        0     11      98        158      -60        15

12     Taşkınköy Spor Kulübü                              17     2        0     15      99        173      -74        6

13     Deniz Plaza Spor Derneği                         17     1        0     16      81        191      -110      3

 

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Tags:Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
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