Darts Birinci Liginde Fota lider

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan Birinci lig 18. Hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün bay geçtiği haftada Vadili Darts Derneği üçüncülüğe yükselirken, Fota Darts Derneği deplasmanda konuk olduğu Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 12-4 yenerek 48 puanla liderliğini sürdürdü.

Alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle;

Deniz Plaza Spor Derneği:5 – Ozanköy Spor Kulübü:11

Düzova Spor Kulübü:5 – Gazimağusa Darts Birliği:11

Mağusa Kültür Derneği:11 – Taşkınköy Spor Kulübü:5

Girne Av. Atıcılık Kulübü:4 – Fota Darts Derneği:12

Dağyolu Spor Kulübü:6 – KKTC Fenerbahçeliler Derneği:10

Vadili Darts Derneği:13 – Mesarya Darts Birliği:3

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 17 16 0 1 198 74 124 48

2 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 17 14 0 3 181 91 90 42

3 Vadili Darts Derneği 17 12 1 4 173 99 74 37

4 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 16 12 0 4 154 102 52 36

5 Gazimağusa Darts Birliği 16 11 1 4 162 94 68 34

6 Girne Av. Atıcılık Kulübü 16 9 0 7 133 123 10 27

7 Dağyolu Spor Kulübü 17 8 0 9 126 146 -20 24

8 Ozanköy Spor Kulübü 16 6 0 10 103 153 -50 18

9 Mesarya Darts Birliği 17 6 0 11 107 165 -58 18

10 Düzova Spor Kulübü 17 5 0 12 113 159 -46 15

11 Mağusa Kültür Derneği 16 5 0 11 98 158 -60 15

12 Taşkınköy Spor Kulübü 17 2 0 15 99 173 -74 6

13 Deniz Plaza Spor Derneği 17 1 0 16 81 191 -110 3