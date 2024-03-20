Futbolda Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ali Üçtaş (Yenicami AK) 1 Maç

Batuhan Alma (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

Celal Güllet (Mormenekşe GBSK) 1 Maç

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç

Doğukan Kızılyürek (Binatlı YSK) 1 Maç

Erhan Dolmaz (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Gökhan Titiz (Lefke TSK) 1 Maç

Kaan Borova (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

Kemal Poyrazoğlu (Lefke TSK) 1 Maç

Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği SK) 1 Maç

Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK) 1 Maç

Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK) 2 Maç

Mehmet Ertem (Yeniboğaziçi DSK) 2 Maç

Mehmet Eryüce (Geçitkale GSK) 2 Maç

Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç

Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK) 2 Maç

Özay Demir (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK) 1 Maç

Vilmar Paulino Amorim (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Yunus Dilöz (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Topuz (Cihangir GSK) 1 Maç

Damla Devecioğlu (Vadili TÇBSK) 1 Maç

İbrahim Dağman (Düzkaya KOSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Elham Düzdaban

Miracle Karşıyaka ASK

Amir Mohammad Shakouri

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Arda Karanfiloğlu

Lefke TSK

Arda Maydon

Mağusa Türk Gücü

Atay Yıldız

Mağusa Türk Gücü

Beyaz İneci

Yalova SK

Çağrı Kıral

Cihangir GSK

Danie Junior Adjessa

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Doruk Latif

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Dursun Ali Karal

Lapta TBSK

Efe Yılmaz

Doğan Türk Birliği

Emirhan Bayal

Gönyeli SK

Fikriye Kanlı

Küçük Kaymaklı TSK

Hasan Karahüseyin

Hamitköy ŞHSK

İsmet Enes Şafak

Göçmenköy İYSK

Kadir Erol

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Mustafa Gürbüz

Türk Ocağı Limasol

Rabia Nur Demir

Alsancak Yeşilova SK

Serhat Hacı Coşkun

Lefke TSK

Sezai Başpınar

Hacıali Yılmazköy SK

Süleyman Sarı

Lefke TSK

Turgut Kaçar

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Ünal Kaya

Mağusa Türk Gücü

Yakup Esmeraslan

Lefke TSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 17/03/2024 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK ile Çetinkaya TSK AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları DS-16/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir. İlgili sevk raporunda Mesarya SK’nin KTFF Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca sevk edildiği görülmektedir.

Mesarya SK taraftarlarının saha girmiş oldukları ve rakip takım oyuncuları ile fiziki temasları, Mesarya SK Külüp Başkanı ve yöneticisinin Kurulumuza yapmış oldukları müdafaaları, hakem raporları ve yayıncı kuruluştan temin edilmiş olan görüntüler birlikte değerlendirildikten sonra Kurulumuz Mesarya SK’nın 52/1/a’yı ihlal ettiğini tespit etmiştir. Dolayısı ile Mesarya SK’ye 52/4 uyarınca, 1 (Bir) maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 16/03/2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Yeniboğaziçi DSK – Cihangir GSK A2 Süper Lig karşılaşmasında hakem tarafından karşılaşmanın bitirilmesinin ardından 113177 lisans numaralı Baran Şahinsoy yerde yatan rakip takım futbolcusu 114908 lisans numaralı Boran Ali Bey’i yerden kaldırılarak sert bir şekilde yere tekrar vurduğu ve yerde yatırken kafasına, sırtına ve yüzüne tekme ve yumruk vurduğu, yine aynı olay esnasında 113899 lisans numaralı Cihangir futbolcusu Yusuf Pehlivanoğlu yerde yatmakta olan 114908 lisans numaralı Yeniboğaziçi futbolcusunun başına, sırtına ve yüzüne yumruk ve tekme vurduğu, tarafımıza iletilen hakem ve gözlemci raporları ışığında tespit edilmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeye göre her iki futbolcu da Disiplin Talimatının 44. maddesini ihlal ettiğine karar verilmiştir. Sonuç olarak 113177 lisans numaralı Cihangir futbolcusu Baran Şahinsoy ve 113899 lisans numaralı Cihangir futbolcusu Yusuf Pehlivanoğlu’na ihlal etmiş oldukları DT 44/1 (a) uyarınca 6’şar maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verilir.

3) 17/03/2024 tarihinde Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK ile Geçitkale GSK AKSA 1.Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları DS-16/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir. İlgili sevk raporunda her iki takımında KTFF Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca sevk edildiği görülmektedir.

İlgili raporda her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak birbirlerine yabancı madde fırlattıkları ve müsabakanın yaklaşık olarak 6 dakika durmasına sebep oldukları görülmektedir. Geçitkale Başkan ve yöneticisi ve Mormenekşe Başkanı Kurulumuza hem yazılı savunmalarını vermişler hem de sözlü savunmalarını yapmışlardır.

Yaşanan saha olaylarının hakem raporları ve yazılı ve sözlü savunmalar yanında yayıncı kuruluştan temin edilen görüntüler de Kurulumuzca değerlendirme yapılırken izlenmiştir.

Tüm yukarıda belirttiklerimiz ışığında Kurulumuz her iki kulübün de DT 52/1/c’yi ihlal ettiğini tespit etmiştir. Dolayısı ile DT 52/3 uyarınca Mormenekşe GBSK ve Geçitkale GSK’ye 1 (Bir) maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK ile Geçitkale GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında Geçitkale GSK 2674 lisans numaralı yöneticisi Fehim Küçük’ün maçın 79. Dakikasında oyundan ihraç edildikten sonra hakemin şahsına yönelik sarf etmiş olduğu sözler, oyundan çıkarken hakemin üzerine yürümüş olması, tribüne çıkarken yine hakaret edici sözler sarf etmesi ve tribünleri kışkırtmış olması hakem raporlarından tespit edilmiştir.

Dolayısı ile Kurulumuz 2674 lisans numaralı Geçitkale GSK yöneticisi Fehim Küçük’ün DT 41’i ihlal ettiğine bulgu yaptıktan sonra DT 41/1/b uyarınca 45 (Kırk Beş) gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5) Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan Girne Halk Evi – Ünimar Maraş GSK takımları arasında oynanan AKSA A2 1.Lig müsabakasında Ünimar Maraş GSK futbolcusu 113696 lisans numaralı oyuncusu Fevzican Şahin’in topsuz alanda Girne Halk Evi oyuncusunun suratına yumruk vurduğu ve ilgili oyuncunun ağzının kanadığı Hakem raporlarında tespit edilmiştir. Dolayısı ile DT 44’ü ihlal edildiği bulgusunu yaptıktan sonra Ünimar Maraş GSK oyuncusu Fevzican Şahin’e DT 44/1/a uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6) 16/03/2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat Stadında oynanan Dem Con. Mağusa S.A. – Küçük Kaymaklı TSK Puma Kadınlar Ligi müsabakasında, Dems Cons Mağusa SA oyuncusu 10 numaralı Nisanur Çalışkan’ın rakip takım oyuncusu Fatmanur Demir’i saçından tutup savurduğu, rakibin yüzüne yumruk attığı hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Bu sebeple Dems Cons Mağusa S.A.’nın 117178 lisans numaralı futbolcusu Nisanur Çalışkan’a DT 44/1/A uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7) 16/03/2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat Stadında oynanan Dem’s Cons. S.A. – Küçük Kaymaklı TSK Puma Kadınlar Ligi müsabakasında KKTSK oyuncusu Fatmanur Demir’in kendisine yumruk atan rakip takım oyuncusu Nisanur Çalışkan’a uçan tekme attığı hakem raporlarından tespit edilmiştir.

Bu sebeple KKTSK’nin 117246 lisans numaralı oyuncusu Fatmanur Demir’e, DT 44/1/a uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8) 16/03/2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat sahasında oynanan Dems Cons Mağusa SA – KKTSK Puma Kadınlar Ligi müsabakasında, Dem Cons Mağusa S.A. oyuncusu Güllü Dinleyici’nin rakip takım oyuncusunun saçından sertçe çektiği, rakibinin yüzüne 3-4 kez yumruk attığı hakem raporlarından tespit edilmiştir. Bu sebeple Dems Cons Mağusa S.A.’nın 113559 lisans numaralı oyuncusu Güllü Dinleyici’ye DT 44/1/a uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.