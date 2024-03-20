Futbolda Disiplin Kurulu Kararları açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Futbolda Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 


 

 

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

 

 

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

 

Ali Üçtaş (Yenicami AK) 1 Maç

 

Batuhan Alma (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

 

Celal Güllet (Mormenekşe GBSK) 1 Maç

 

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç

 

Doğukan Kızılyürek (Binatlı YSK) 1 Maç

 

Erhan Dolmaz (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

 

Gökhan Titiz (Lefke TSK) 1 Maç

 

Kaan Borova (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

 

Kemal Poyrazoğlu (Lefke TSK) 1 Maç

 

Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği SK) 1 Maç

 

Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK) 1 Maç

 

Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK) 2 Maç

 

Mehmet Ertem (Yeniboğaziçi DSK) 2 Maç

 

Mehmet Eryüce (Geçitkale GSK) 2 Maç

 

Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç

 

Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK) 2 Maç

 

Özay Demir (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK) 1 Maç

 

Vilmar Paulino Amorim (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

 

Yunus Dilöz (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

 

Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol) 1 Maç

 

 

 

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

 

Ahmet Topuz (Cihangir GSK) 1 Maç

 

Damla Devecioğlu (Vadili TÇBSK) 1 Maç

 

İbrahim Dağman (Düzkaya KOSK) 1 Maç

 

 

 

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

 

Ahmet Elham Düzdaban

 

Miracle Karşıyaka ASK

 

Amir Mohammad Shakouri

 

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

 

Arda Karanfiloğlu

 

Lefke TSK

 

Arda Maydon

 

Mağusa Türk Gücü

 

Atay Yıldız

 

Mağusa Türk Gücü

 

Beyaz İneci

 

Yalova SK

 

Çağrı Kıral

 

Cihangir GSK

 

Danie Junior Adjessa

 

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

 

Doruk Latif

 

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

 

Dursun Ali Karal

 

Lapta TBSK

 

Efe Yılmaz

 

Doğan Türk Birliği

 

Emirhan Bayal

 

Gönyeli SK

 

Fikriye Kanlı

 

Küçük Kaymaklı TSK

 

Hasan Karahüseyin

 

Hamitköy ŞHSK

 

İsmet Enes Şafak

 

Göçmenköy İYSK

 

Kadir Erol

 

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

 

Mustafa Gürbüz

 

Türk Ocağı Limasol

 

Rabia Nur Demir

 

Alsancak Yeşilova SK

 

Serhat Hacı Coşkun

 

Lefke TSK

 

Sezai Başpınar

 

  1. Hacıali Yılmazköy SK

 

Süleyman Sarı

 

Lefke TSK

 

Turgut Kaçar

 

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

 

Ünal Kaya

 

Mağusa Türk Gücü

 

Yakup Esmeraslan

 

Lefke TSK

 

 

 

 

 

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

 

 

1) 17/03/2024 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK ile Çetinkaya TSK AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları DS-16/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir. İlgili sevk raporunda Mesarya SK’nin KTFF Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca sevk edildiği görülmektedir.

 

 

 

Mesarya SK taraftarlarının saha girmiş oldukları ve rakip takım oyuncuları ile fiziki temasları, Mesarya SK Külüp Başkanı ve yöneticisinin Kurulumuza yapmış oldukları müdafaaları, hakem raporları ve yayıncı kuruluştan temin edilmiş olan görüntüler birlikte değerlendirildikten sonra Kurulumuz Mesarya SK’nın 52/1/a’yı ihlal ettiğini tespit etmiştir. Dolayısı ile Mesarya SK’ye 52/4 uyarınca, 1 (Bir) maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

2) 16/03/2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Yeniboğaziçi DSK – Cihangir GSK A2 Süper Lig karşılaşmasında hakem tarafından karşılaşmanın bitirilmesinin ardından 113177 lisans numaralı Baran Şahinsoy yerde yatan rakip takım futbolcusu 114908 lisans numaralı Boran Ali Bey’i yerden kaldırılarak sert bir şekilde yere tekrar vurduğu ve yerde yatırken kafasına, sırtına ve yüzüne tekme ve yumruk vurduğu, yine aynı olay esnasında 113899 lisans numaralı Cihangir futbolcusu Yusuf Pehlivanoğlu yerde yatmakta olan 114908 lisans numaralı Yeniboğaziçi futbolcusunun başına, sırtına ve yüzüne yumruk ve tekme vurduğu, tarafımıza iletilen hakem ve gözlemci raporları ışığında tespit edilmiştir.

 

 

 

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeye göre her iki futbolcu da Disiplin Talimatının 44. maddesini ihlal ettiğine karar verilmiştir. Sonuç olarak 113177 lisans numaralı Cihangir futbolcusu Baran Şahinsoy ve 113899 lisans numaralı Cihangir futbolcusu Yusuf Pehlivanoğlu’na ihlal etmiş oldukları DT 44/1 (a) uyarınca 6’şar maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verilir.

 

 

 

3) 17/03/2024 tarihinde Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK ile Geçitkale GSK AKSA 1.Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları DS-16/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir. İlgili sevk raporunda her iki takımında KTFF Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca sevk edildiği görülmektedir.

 

 

 

İlgili raporda her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak birbirlerine yabancı madde fırlattıkları ve müsabakanın yaklaşık olarak 6 dakika durmasına  sebep oldukları görülmektedir. Geçitkale Başkan ve yöneticisi ve Mormenekşe Başkanı Kurulumuza hem yazılı savunmalarını vermişler hem de sözlü savunmalarını yapmışlardır.

 

 

 

Yaşanan saha olaylarının hakem raporları ve yazılı ve sözlü savunmalar yanında yayıncı kuruluştan temin edilen görüntüler de Kurulumuzca değerlendirme yapılırken izlenmiştir.

 

 

 

Tüm yukarıda belirttiklerimiz ışığında Kurulumuz her iki kulübün de DT 52/1/c’yi ihlal ettiğini tespit etmiştir. Dolayısı ile DT 52/3 uyarınca Mormenekşe GBSK ve Geçitkale GSK’ye 1 (Bir) maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

4) Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK ile Geçitkale GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında Geçitkale GSK 2674 lisans numaralı yöneticisi Fehim Küçük’ün maçın 79. Dakikasında oyundan ihraç edildikten sonra hakemin şahsına yönelik sarf etmiş olduğu sözler,  oyundan çıkarken hakemin üzerine yürümüş olması, tribüne çıkarken yine hakaret edici sözler sarf etmesi ve tribünleri kışkırtmış olması hakem raporlarından tespit edilmiştir.

 

 

 

Dolayısı ile Kurulumuz 2674 lisans numaralı Geçitkale GSK yöneticisi Fehim Küçük’ün DT 41’i ihlal ettiğine bulgu yaptıktan sonra DT 41/1/b uyarınca 45 (Kırk Beş) gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

5) Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan Girne Halk Evi – Ünimar Maraş GSK takımları arasında oynanan AKSA A2 1.Lig müsabakasında Ünimar Maraş GSK futbolcusu 113696 lisans numaralı oyuncusu Fevzican Şahin’in topsuz alanda Girne Halk Evi oyuncusunun suratına yumruk vurduğu ve ilgili oyuncunun ağzının kanadığı Hakem raporlarında tespit edilmiştir. Dolayısı ile DT 44’ü ihlal edildiği bulgusunu yaptıktan sonra Ünimar Maraş GSK oyuncusu Fevzican Şahin’e DT 44/1/a uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

6) 16/03/2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat Stadında oynanan Dem Con. Mağusa  S.A. – Küçük Kaymaklı TSK Puma Kadınlar Ligi müsabakasında, Dems Cons  Mağusa SA oyuncusu 10 numaralı Nisanur Çalışkan’ın rakip takım oyuncusu Fatmanur Demir’i saçından tutup savurduğu, rakibin yüzüne yumruk attığı hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Bu sebeple Dems Cons Mağusa S.A.’nın 117178 lisans numaralı futbolcusu Nisanur Çalışkan’a DT 44/1/A uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

7) 16/03/2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat Stadında oynanan Dem’s Cons. S.A. – Küçük Kaymaklı TSK Puma Kadınlar Ligi müsabakasında KKTSK oyuncusu Fatmanur Demir’in kendisine yumruk atan rakip takım oyuncusu Nisanur Çalışkan’a uçan tekme attığı hakem raporlarından tespit edilmiştir.

 

Bu sebeple KKTSK’nin 117246 lisans numaralı oyuncusu Fatmanur Demir’e, DT 44/1/a uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

8) 16/03/2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat sahasında oynanan Dems Cons Mağusa SA – KKTSK Puma Kadınlar Ligi müsabakasında, Dem Cons Mağusa S.A. oyuncusu Güllü Dinleyici’nin rakip takım oyuncusunun saçından sertçe çektiği, rakibinin yüzüne 3-4 kez yumruk attığı hakem raporlarından tespit edilmiştir. Bu sebeple Dems Cons Mağusa S.A.’nın 113559 lisans numaralı oyuncusu                       Güllü Dinleyici’ye DT 44/1/a uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

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Tags:Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu
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