KKTC U16 Milli Takımı açıklandı

KKTC U16 Milli Takımı’nın 25 – 28 Mart tarihleri arasında Antalyaspor ile Antalya’da oynayacağı maç öncesi kadro açıklandı. Teknik sorumlu Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol 22 kişilik kadronun yanı sıra milli takım programını da açıkladı. Milli takım kafilesi bugün saat 14.30’da Göçmenköy Stadı’nda toplanacak, saat 15.30’da kısa bir antrenman gerçekleştirecek.

Açıklanan kadro şöyle;

Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova SK), Ömer Bayraktar (Gönyeli SK), Hakkı Duvarcı, Arcan Erçelik, İbrahim Enes Doyduk, Celal Şehsuvaroğlu (Küçük Kaymaklı TSK), Erkan Yolaç (Lefke TSK), Dursun Kaçar, Murat Güçver (Mağusa Türk Gücü), Mustafa Korkmaz (Mesarya SK), Mert Baran Mutlu, Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK), Ali Mertol, Rifat Salih Dursun, Ali Kemal Karaca, Ege Yalap (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Çağatay Çetinel, Mehmetali Tanyel Öztemiz (Yeniboğaziçi DSK), Ali Özinançlı, Baran Çalışkan, Hasan Ömerpaşa, Tunç Çalışkan (Yenicami AK)

Milli takım programı şöyle;

20 Mart 2024 Çarşamba: 1. Milli Takım Antrenmanı

21 Mart 2024 Perşembe: 2. Milli Takım Antrenmanı

22 Mart 2024 Cuma: 3. Milli Takım Antrenmanı

23 Mart 2024 Cumartesi: Dinlenme

24 Mart 2024 Pazar: Dinlenme

25 Mart 2024 Pazartesi: Milli Takım Antalya Kampı