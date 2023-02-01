Darts 1’inci Ligi tam gaz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts 1’inci Ligi tam gaz

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts 1’inci Ligi tam gaz

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün oynanan 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

12 takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Gönyeli Spor Kulübü, Mesarya Darts Birliği, Gazimağusa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Beyarmudu Belediyesi ve Ozanköy rakiplerini mağlup etti.


Haftaya namağlup lider giren Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği’ni deplasmanda 11-5 mağlup ederek zirve yolculuğunu sürdürdü.

 

Alınan sonuçlar şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli S.K.: 5-11

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mesarya Darts Birliği: 7-9

Gazimağusa Darts Birliği-Düzova S.K.: 12-4

Yükseliş Hentbol İhtisas-Girne Av.At.S.K.: 7-9

Beyarmudu Belediyesi-Taşkınköy S.K.: 13-3

Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy S.K.: 6-10

 

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                     

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          Av.

1.Gönyeli S.K.                        13        12        1          0          148      60        37        88

2.Beyarmudu Belediyesi        13        11        2          0          147      61        35        86

3.Gazimağusa Darts Birliği    13        9          1          3          121      87        28        34

4.Lefkoşa Darts Birliği           13        8          3          2          118      90        27        28

5.Girne Av.At.ve S.K. 13        7          1          5          110      98        22        12

6.Yükseliş Hentbol İhtisas      13        6          3          4          111      97        21        14

7.Ozanköy S.K.                       13        4          2          7          95        113      14        -18

8.KKTC Fenerbahçeliler D.   13        4          1          8          92        116      13        -24

9.Düzova S.K.                         13        3          2          8          80        128      11        -48

10.Taşkınköy S.K.                  13        3          0          10        85        123      9          -38

11.Mesarya Darts Birliği        13        2          1          10        76        132      7          -56

12.Merit Alsancak Yeşilova   13        0          1          12        65        143      1          -78

 

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Tags:Beyarmudu Belediyesi ve OzanköyDarts Birinci LigiGazimağusa Darts BirliğiGirne Avcılık AtıcılıkGönyeli Spor KulübüMesarya Darts Birliği
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