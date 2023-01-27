Danimarka'da Rus Büyükelçiliği önünde de Kur’an-ı Kerim hedef alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Danimarka’da Rus Büyükelçiliği önünde de Kur’an-ı Kerim hedef alındı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Danimarka'da Rus Büyükelçiliği önünde de Kur’an-ı Kerim hedef alındı

Rusya, Danimarka’daki büyükelçiliği önünde kimliği açıklanmayan bir kişinin Kur’an-ı Kerim yaktığını açıkladı.

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag’da Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği belirtildi.

İnananların duygularıyla alenen alay edilen eylemlere Danimarka makamlarının göz yumduğu kaydedilen açıklamada, “(Bu eylemler) ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur.” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, bu tür “maskaralıklara” yönelik fırsatların tamamen ortadan kaldırılması ve organizatörlerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

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Tags:DanimarkaKuran-ı KerimRus BüyükelçiliğiRusya
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