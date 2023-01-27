İran ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları ‘büyükelçilik saldırısını’ görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldırıyla ilgili telefonda görüştü.

Görüşmede, bir elçilik görevlisinin hayatını kaybettiği iki görevlinin de yaralandığı saldırıyı kınayan Abdullahiyan, saldırıda yaşamını yitirenin ailesine ve Azerbaycanlı mevkidaşına üzüntüsünü ve taziyelerini iletti.

Olayın “iki ülkenin düşmanları tarafından suistimal edilebileceğine işaret eden” Abdullahiyan, “saldırının İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere olumsuz etki etmesine izin verilmemesi gerektiğini” ifade etti.

Abdullahiyan, saldırının çeşitli boyutlarının aydınlatılması için iki ülkenin güvenlik kurumlarının yakın işbirliği içinde konuyu soruşturmasını önerdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise İranlı mevkidaşının olayın boyutlarının netleşmesi için iki ülkenin güvenlik ve yargı kurumları arasında iş birliği ve koordinasyon önerisini olumlu karşıladı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldırı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının “şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle” düzenlendiğini açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde niteleyerek, “Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez.” ifadelerini kullanmıştı