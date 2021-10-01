Daniel Craig, Billie Eilish’in James Bond şarkısını başta beğenmemiş

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filmiyle James Bond karakterine veda etmeye hazırlanan Britanyalı oyuncu Daniel Craig, ABD’li şarkıcı Billie Eilish’in film için hazırladığı parçayı ilk başta beğenmemiş.

Söz konusu parça Billie Eilish’in yanı sıra kardeşi Finneas O’Connell’ın imzasını taşıyor. İki kardeşe şarkının hazırlanmasında Britanyalı müzik yapımcısı Stephen Lipson da eşlik etmişti.

Cinema Blend’e konuşan Lipson ilk dinleyişte filmin yıldızı Daniel Craig’in parçayı pek de beğenmediğini söyledi. Aktör görünüşe göre 007’nin veda şarkısının “duygusal açıdan zirveye” çıkıp çıkmadığından emin olamamış.

Ancak Lipson stüdyosunda uygun ortamda şarkıyı yeniden dinlettiğinde Craig’in ikna olduğunu belirtti. Müzik yapımcısı o sırada yaşananları şu ifadelerle aktardı:

En önemlisi Daniel’ın onayını almaktı. Mix’i bitirdim ve herkes mutluydu ama yine de Daniel’ı sürece dahil etmemiz gerekiyordu. En başından itibaren gayet anlaşılır bir şekilde şarkının son Bond filmi için doğru bir duygusal zirveye ulaştığından o kadar emin değildi. Onu tatmin etmek çok önemliydi. Craig’e stüdyoma gelmesini önerdim çünkü başka herhangi bir yerle karşılaştırıldığında parçayı dinlemek için stüdyonun şüphesiz en iyi ses ortamına sahip olduğunu biliyordum. Daniel’ı hoparlörlerin arasındaki koltuğa oturttum, şarkıyı açtım ve yanıtını bekledim. Şarkı bittiğinde başını kaldırmadı ve bir kez daha dinlemek istedi.