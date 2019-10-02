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Dakota Johnson podcast kanalı hazırladı: Tacize uğrayan kadınlar hikayelerini anlatacak

2 Ekim 2019

ABD’li oyuncu Dakota Johnson, tacize uğramış kadınların anlattığıklarından oluşan bir podcast hazırladığını duyurdu.

‘Grinin Elli Tonu’ serisinde canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Dakota Johnson, sosyal medyadan tacize uğramış kadınların anlattıklarından oluşan bir podcast yayını hazırladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Global Citizen Festival’de telefon numarasını yayınlayan ve kadınları kendi hikayelerini anlatmaları için yüreklendiren oyuncu, çabalarının meyvesini aldı.

‘The Left Ear’ adındaki yayın akışını, kendisine gönderilen sesli mesajlardan derleyen oyuncu, “Onlar adına konuşmak değil; dinlemek istedim” açıklamasında bulundu.

Anlatılanların yaşananlar olduğunu vurgulayan Johnson, “Bunlara maruz kalmak, sizi etkileyebilir. Umarım kulak verirsiniz, çünkü bunları duymak, bir başkası için yapabileceğiniz en önemli şey. Sol kulağınız kalbinize daha yakındır. Yüreğinizle dinleyerek, birilerini kurtarabilirsiniz” çağrısını yaptı.

Podcast, The Left Ear.com’dan dinleyicilere sunulurken, diğer bölümler 7 Ekim’den itibaren her pazartesi yayında olacak.

PODCAST NEDİR?

Podcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin internet üzerinden bilgisayar ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanması. Bu şekilde indirilmiş dosyalara ise podcast denir.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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