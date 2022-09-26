Spor

Dairelerde 3.hafta başlıyor

26 Eylül 2022









Dairelerde 3.hafta başlıyor



KKTC’deki Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı daireler arasında gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasında 3.hafta maçları başlıyor. Bu yıl 12.kez düzenlenen ve yine Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen devlet daireleri futbol turnuvasında 11 takım mücadele ediyor.

Ortaköy Kermiya bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada maçlar Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanıyor.

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları öncesinde A Grubunda Gelir ve Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Lefkoşa Polis, Başbakanlık, İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyor.

Puan durumları ve haftanın programı şöyle:

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O            G            B            M           A            Y             P

1.Gelir Vergi Dairesi        2             2             –             –             23          8             6

2.Merkezi Cezaevi           2             2             –             –             7             5             6

3.Eğitim Ortak Hiz.D.      2             1             1             –             12          20          4

4.Devlet Hastanesi          2             1             –             1             6             5             3

5.Sivil Havacılık D.           2             –             1             1             9             10          1

6.KKTC Meclis                   2             –             –             2             4             13          0

 

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O            G            B            M           A            Y             P

1.Lefkoşa Polis                 2             2             –             –             25          7             6

2.Başbakanlık                   2             2             –             –             12          1             6

3.İlköğretim Dairesi        2             2             –             –             12          7             6

4.Din İşleri                         2             –             –             2             14          22          0

5.Tarım Bakanlığı             2             –             –             2             1             24          0

 

27 Eylül Salı
A GRUBU
18-19Merkezi Cezaevi  KKTC Meclis
19-20Eğitim Ortak Hizmetler D.  Devlet Hastanesi
20-21Sivil Havacılık D.  Gelir ve Vergi Dairesi
28 Eylül Çarşamba
B GRUBU
19-20İlk Öğretim Dairesi  Başbakanlık-Dev. Piyango.
20-21Din İşleri  Tarım Bakanlığı

 



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26 Eylül 2022






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