“DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İSTİYORUM”

Siyasetteki Kadın yazı dizisinin tüm röportajlarında her vekil konuğuma sorduğum gibi Cumhuriyet Meclisi son dönem kadın vekillerinden Fazilet Özdenefe’ye de “Siyaset dışında ne yapıyorsan onu yapalım. Mesela hobilerin nelerdir?” diye sordum.

Cevabı “Ben çok uzun yıllardır dalış yapıyorum. Hobim bu, benimle dalışa gelirsen, röportajı yaparız” olunca, denizde sadece kumla oynayan ben “Dalarız ya hu, ne var bunda?” dedim ve çok sıradışı bir gün geçirdik.

“Bu ülkenin balığını bile bir başka seviyorum” diyen deniz ve doğa aşığı Özdenefe ile tüm hayatını, bilinmeyen yönlerini ve siyasette kadının yerini konuştuk.

Fazilet Özdenefe’nin konuk olduğu “Siyasetteki Kadın” yazı dizisi 24 Eylül Salı günü Havadis’te.