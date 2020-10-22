Dağyolu’nda feci çarpışma: iki ağır yaralı

Girne – Değirmenlik yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi ağır yaralandı.
FZ 606 plakalı araç ile NP 433 plakalı aracın çarpışması sonucu NP 433 plakalı aracın sürücüsü Kemal Mullaoğlu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu Mullaoğlu araç içerisinden çıkarıldı.
Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
22.10.2020 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Değirmenlik – Girne Anayolunun birinci kilometresinde Kemal Mullaoğlu (E-31), yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yusuf ELGÜN (E-55) yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.