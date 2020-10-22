Dağyolu’nda feci çarpışma: iki ağır yaralı

22.10.2020 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Değirmenlik – Girne Anayolunun birinci kilometresinde Kemal Mullaoğlu (E-31), yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yusuf ELGÜN (E-55) yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.