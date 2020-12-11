Dağlı: Bulaşıcı hastalıklarda düşüş var

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Okan Dağlı, geçmiş yıllara göre bulaşıcı hastalıklarda önemli azalmanın yaşandığını belirtti.

Dr. Okan Dağlı bunu hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasına bağladı.

Dr. Dağlı sosyal medya hesabında konuyla ilgili şu iletiyi paylaştı:

“Bulaşıcı hastalıkların en az görüldüğü bir kış mevsimini yaşıyoruz! Gripal enfeksiyonlar, akut bronşitler ve pnömoniler (zatüre) gibi özellikle damlacık yoluyla yayılan üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında diğer yıllara kıyasla bu yıl önemli ölçüde azalma vardır. Bunda en önemli sebepler olarak hijyene uyumla beraber maske ve mesafeye olabildiğince uyulması, pnömoni aşılarının geçmiş yıllara göre daha fazla yapılması, direnci artıran faktörlere dikkat edilmesini sayabiliriz. Önümüzdeki aylarda Covid19 aşılarının da birçok ülkede (ve dileğimiz ülkemizde de) devreye girerek olumsuzluklarla geçen 2020 yılını sağlıklı atlatmamızdır.”