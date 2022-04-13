Cumhuriyet Meclisi’nin elektrik enerjisinin kesilmesi üzerine yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin dün olduğu gibi bugün de elektrik borcu bulunmamaktadır. Kurumumuz elektrik borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemektedir.

Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır” denildi.

Elektrik kesintisinin Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara sebep olduğu kaydedilirken, kamuoyunda da Meclis aleyhine doğru olmayan iddiaların dolaşıma sokulmasının üzülerek gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Kurumumuzun borcu bulunmadığını bir kez daha vurgulamak suretiyle, yaşanan bu gelişmeleri halkımızın takdirine bırakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.