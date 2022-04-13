Akansoy:Protokolün içeriğine dair herhangi bir bilgi yok

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Ada TV’de Günaydın Ada programında Mine İçsel’in sorularını yanıtladı.

Akansoy, Meclis’i her zaman, Halkın Meclisi olarak değerlendirdiklerini belirterek, oranın halkın beklentilerini gözetmesi gerektiğini söyledi. Akansoy, Meclis’te verimli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek, amacın halkın içinde bulunduğu sıkıntılara, sorunlara çare üretebilmek, görüş, öneride bulunmak ve denetim yapabilmek olduğunu söyledi. Akansoy, ancak hükümet kuruldu kurulalı meclisin verimli bir şekilde çalışmadığını, çalıştırılmadığını kaydetti. Akansoy, Mecliste saatlerce yapılan konuşmaların hükümet kanadı tarafından cevaplanmadığını, dikkate alınmadığını ifade ederek, “tatmin edici sonuç doğmuyor. Dolayısıyla cüce meclis diye teşbih yapıldığında da itiraz ediliyor. Teşbih neden yapılır? Bir farkındalık yaratmak için yapılır. Bu ifade bir farkındalık yarattı. Eğer Meclis sloganlardan uzaklaşır ve halka yakışır halkın beklentisini karşılayacak bir şekilde çalışırsa elbette bizler de bu meclise daha çok değer veririz” diye konuştu. Akansoy, bir Meclisin “yüce” olmasının Meclisin çalışması, verimliliği ile ilgili olduğunu ifade ederek, muhalefetin yaptığı önerileri kulaklarını kapatarak değil, açarak dinlemeleri gerektiğini söyledi. Asım Akansoy, “Denetim günü hükümet kanadın biri yok. Kendi başımıza konuşuyoruz. Böyle Meclis çalışması mı olur?” dedi.

“CTP ana muhalefet partisidir. Mecliste yapılan konuşmalar önemlidir”

Akansoy, her şeyden önce önemli olanın siyasi ahlak, uzlaşı, diyalog ve verimlilik olduğunu söyleyerek, “Meclis iç tüzük, yasalar ve Anayasaya bağlı olarak çalışma yapar. Bir hükümet kendince çoğunluğunu kullanarak yasaları ihlal ederse anayasayı ihlal ederek hareket ederse orada ne yücelik ne de başka bir şey kalır. Eleştiriden alınanlar, ilk önce meclisin verimli çalışmasına katkı koysun” diye konuştu. “CTP’nin meclise verdiği değerin yanında kendilerinin meclise atfettikleri sıfat anlamsız kalır” diyen Akansoy, “CTP ana muhalefet partisidir. Orada yapılan konuşmalar önemlidir. Anında karşı saldırıya geçmek yerine neden bu yönde tepki gösterdiğimize bakılması gerekir” diye konuştu.

Akansoy, şöyle devam etti, “Günlerdir mecliste muhalefet soru soruyor yanıt alamıyor, hükümet anayasayı çiğniyor, yanıt verilmiyor. Komite çalışmalarında da aynı vurdumduymazlık. Bugün hükümet tatmin edici bir siyasi düzey sağlamıyorsa, verimli çalışmıyorsa CTP’nin tepkisi elbette yüksek olacaktır.”

“Protokolün içeriğine dair herhangi bir bilgi yok”

Asım Akansoy, ülkede ciddi anlamda ekonomik sorunların yaşanmakta olduğunu belirterek, halkın zamlarla daha da sıkıştırmanın, alım gücünü azaltmanın, enflasyonla karşı karşıya bırakmanın ne anlamı olduğunu sordu. Akansoy, Maliyenin gerekli iradeyi ortaya koyması gerektiğini söyleyerek, zamların vatandaşın üzerine yıkılmaması gerektiğini belirtti. Akansoy, fiyat istikrar fonları üzerinden bunların dengelenmesi gerektiğini söyleyerek, bir diğer tartışılan konunun ise Türkiye ile imzalanacak olan protokol konusu olduğunu belirtti. Akansoy, protokolün içeriğine ve süresine dair herhangi bir bilginin olmadığını belirterek, “Protokol halkın tüm kesimini ilgilendirir. Protokol halkın geleceğiyle ilgili bir meseledir. İmzalanacak olan protokol demokrasiyi de daraltıyor. Faiz bey bugün imzalasa, kendisinden sonra gelecek olan hükümeti de bağlıyor. Bu nedenle imzalanacak olan protokollerin mecliste tartışılması gerekirdi” diye konuştu. Akansoy, burada yine bir UBP klasiği yaşanmakta olduğunu belirterek, ben yaptım olur mantığından artık vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Akansoy, “Belediyeler reformu yapılıyorsa bölge halkının da görüşleri alınmalı diyoruz. Dünyada bu işin nasıl yapıldığına da bakmak zorundasınız, diyoruz. UBP siyaseti bir şirket mantığında yapıyor, kamu yararı ile alakası yok” dedi.

“Üç maddenin kalkmasını istedik”

Akansoy, yerel yönetimler reformu ile ilgili de konuşarak, “biz yapılmasın demiyoruz, tam tersi yapılmalıdır. Ancak bir yola çıkılırken atılacak adımlara dikkat edilmelidir” dedi. Akansoy, bilimsel kriterler çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade ederek, “bu işte bizim de katkımız var ancak biz bu iş tamamlanmadığı için zamanında meclise sunmadık” dedi. Asım Akansoy, 51/95 belediyeler yasa tasarısı incelendiğinde göz çarpan maddeler olduğunu belirterek, şöyle devam etti, “bir tanesi toplu iş sözleşmesi ödeneğinin ortadan kaldırılması idi, belediyelerde herhangi bir idari sorun çıktığı zaman bir kayyumun atanması, bir diğeri ise birleştirilecek belediyeler dışında kalan eski Belediye başkanlarına emekli olana kadar maaş bağlanması konuları idi…biz bu üç maddenin süratle kalkmasını istedik. Belediyeler Mali veya İdari bir sıkıntıya girerse 6 ay içinde yeniden seçim yapılmak kaydıyla yargının vereceği karara göre hareket edilmesi gerekir, siyasi iradenin değil şeklinde de bir görüşümüz vardır. Çok konuşuluyor bu konular ama yasa maddeleri çok az insan tarafından okundu. Mali disiplin ve kısmi idari düzenleme dışında bir özelliği olmayan bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu reform değil, halk yararına bir dönüşüm içermiyor.”

“Biz bu önerileri geriye çekin, kısa sürede çalışalım sonra seçime gidelim dedik”

Akansoy, bu konuda dünyadaki bütün örnekleri ortaya koyduklarını belirterek, 51/95’te yapılan değişikliklere bakıldığında belediyelerin mali olarak daha fazla gelir elde etmesine yönelik belli düzenlemeler olduğunu bir de denetim mekanizmasında değişiklikler olduğunu söyledi. Akansoy, onun dışında belediye meclislerinin güçlenmesiyle ilgili, Belediye Meclisleri üzerindeki vesayetin kalkması ve Belediye Başkanına karşı güçlendirilmesi gibi herhangi bir öneri olmadığı gibi Anayasanın öngördüğü yerinden yönetimle ilgili de bir önerinin olmadığını söyledi. “Biz bu önerileri geriye çekin çalışalım zamanında seçime gidelim” dediklerini ifade eden Akansoy, belediyelerin nasıl birleştirileceğine yönelik kriterlerin konuşulması gerektiğini söyledi. Akansoy, sordukları sorunun çok açık olduğunu, “Çatalköy ve Esentepe neye göre birleşsin?”diye sorduklarını belirterek, bunun bilimsel, halkın beklentilerini karşılayan yapıcı ve hizmette verimliliği gözeten bir cevabının olması gerektiğini söyledi. Akansoy, “Sadece söyledikleri veriler, yorumlar çerçevesinde bir birleşme söz konusu olacaksa o zaman Mağusa ve Lefkoşa’yı da birleştirelim” diyerek, “bunun sonu yok. Bu kriterlerin hazırlanması konusunda mecliste ciddi bir baskı oluşturduk.” dedi.

“Ad-hoc komite kurularak uzlaşı içinde çalışması gerekir”

Siyasi parti başkanlarının kriterler konusunda anlaşması gerektiğini belirterek, yeni bir ad-hoc komite kurularak uzlaşı içinde çalışması gerektiğini kaydetti. Akansoy, görüşlerinin Haziran’da tüm belediyelerde seçime gidilmesi olduğunu belirterek, önceliğin 51/95 belediyeler değişiklik yasa tasarısını görüşmek olduğunu söyledi. Akansoy, CTP olarak, Parti Başkanları toplantısında yazılı önerilerini sunduklarını belirterek, Başbakanın Ankara dönüşü nasıl bir yol haritası izleneceğini konuşacaklarını, Başbakan Sucuoğlunun dönüşte Parti Başkanlarına cevap vereceğini ifade etti.