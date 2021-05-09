Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak 3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını da yapacak.

Bu arada, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cenevre’de 5+BM toplantısında yaşanan gelişmeler hakkında Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak bilgilendirme toplantısına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, süreçte saygı sınırlarını aşan tavır sergilediği iddiasıyla katılmayacağını açıkladı.