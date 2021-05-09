Limasol Bankası Anne Çalışanlarına Duygusal Sürpiz Hazırladı! Ülkemizin köklü kuruluşlarından Limasol Bankası Anneler Günü İçin çalışan Annelere, Anneler Günü dolayısı ile sürpriz olarak çocuklarını Covid tedbirleri çerçevesinde annelerinin iş yerine annelerden habersiz getirerek, çocukların çiçek takdim etmelerini sağladı. Çocukları yurtdışında olan annelere ise online bağlanarak mesafelerin anne sevgisine asla engel olmadığını bir kez daha göstererek ada çapında 14 şubede duygu dolu anlar yaşandı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören duygu dolu videoyu izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Limasol Bankası tüm anne, anne adaylarının ve anne sevgisine sahip herkesin anneler gününü en içten dilekleri ile kutladı.