Arıklı: Anneler, yerleri asla doldurulamayan en değerli varlıklarımızdır

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Annerler, Yerleri Asla Doldurulamayan En Değerli Varlıklarımızdır” dedi.

Arıklı, Annelerin her yaşta insan için en güvenilir, en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

Erhan Arıklı, annelerin hayat standartlarının iyileşmesi, eğitim seviyelerinin yükselmesi ve sosyal yaşamda etkin rol üstlenmelerinin sağlıklı bir toplum için de vazgeçilmez şartlar olduğunu ifade etti.