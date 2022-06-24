Cumhurbaşkanlığı, Rum, İngiliz Üsleri ve İsrail uçaklarının yangınla mücadeleye verdiği destek konusunda açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı, Rum tarafının Mersinlik bölgesindeki yangına vermekte olduğu desteğin siyasi maksatlar için istismar edilmemesi dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile iş birliğinin karşılıklı olması ve siyasi maksatlar için istismar edilmemesidir.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı, İsrail’den yardımın KKTC’nin girişimleriyle gerçekleştiğini vurgulayarak, İsrailli yetkililere teşekkür borcu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs, İngiliz Üsler Bölgesi ve İsrail’den hava araçlarının Mersinlik bölgesindeki yangını söndürme çalışmalarına katılmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Kantara bölgesinde çıkan yangının rüzgârın etkisiyle büyüme eğilimi göstermesi ve mevcut karadan söndürme ve Marmaris’te çıkan büyük orman yangını nedeniyle Türkiye’den gönderilen havadan söndürme imkânlarının bu çapta bir yangını söndürmeye yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine Dışişleri Bakanlığı ilk olarak İngiliz Egemen Üs Bölgesi Yönetimi’nden yardım talebinde bulunmuştur. Bu talep karşısında İngiliz Egemen Üs Bölgesi’nden iki helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katılması sağlanmıştır.

Üslerden gelen desteğin de büyümekte olan bu yangını söndürmede yeterli olamayacağının anlaşılması üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ortak girişimleriyle konu Rum tarafı ve BM’nin gündemine getirmiştir. Bu girişimin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı özel temsilcisi konuyu, BM Kıbrıs Misyon Şefi Colin Stewart ile ele almış ve Rum tarafından da bu yangınla mücadele için yangın söndürme uçağı ve helikopteri desteği istenmiştir.

Rum tarafı destek talebimizi olumlu karşılamış ve ilk etapta iki yangın söndürme uçağı ve bilahare bir yangın söndürme helikopteri desteği vermiştir. Verilen bu destekler için İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Rum Müzakereci Menelaos Menelaou aranarak teşekkür edilmiş, Cumhurbaşkanı Tatar da Rum lider Anastasiadis’e şahsen teşekkür etmek için onu telefonla aramış ancak yurt dışında olduğu için görüşememiştir.

Yangının büyümeye devam etmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, BM Misyon Şefi Colin Stewart ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie nezdinde girişimde bulunarak İsrail’den de yangın söndürme uçağı veya helikopteri desteği istenmesi konusunda yardımcı olmaları istenmiştir. Özel temsilci Colin Stewart ve yüksek komiser Stephen Lillie’nin yaptığı girişimler sonucu İsrail’den de iki yangın söndürme uçağı sağlanmıştır. İsrail’den istenen yardım desteği KKTC’nin girişimleri sonucu gerçekleşmiştir ve verdikleri anlamlı destek için İsrailli yetkililere de teşekkür borcumuz bulunmaktadır.

Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile iş birliğinin karşılıklı olması ve siyasi maksatlar için istismar edilmemesidir.”