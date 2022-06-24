GAÜ 36. Dönem Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı 36. Dönem Mezuniyet Töreni bu yıl Birleşmiş Milletler “The Global Goals For Sustainable Development” teması ile gerçekleştirildi.

Her geçen yıl mezun sayısını artırmaya devam eden GAÜ’nün, 2021-2022 akademik yılı 36. dönemi mezuniyet töreninde bölümlerini başarı ile tamamlayan 1500’ün üzerindeki öğrencisine diplomaları konuklar ve GAÜ akademik kadrosu tarafından takdim edildi.

GAÜ Mezuniyet Törenine; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, üst düzey devlet yetkilileri, Kazakistan Önceki Dönem Kültür ve Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yerden Kazhybek, Sri Lanka Parlemanto Üyesi ve Yükseksek Öğrenim, Şehir Planlama Eski Bakanı Rauff Hakeem, Srilanka Metropolitan Koleji Kurucu Başkanı Dr. Siraz Meerasahib, KKTC üniversiteleri akademik ve idari kadroları, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ise törene son anda katılım gösterememesinden dolayı tebrik mesajını GAÜ mezunlarına iletti.

Prof. Dr. Haydar; “Bu gurur ve onur gününde siz değerli mezun öğrencilerimizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar “135 farklı ülkeden gelen öğrencimiz ile üniversitemiz farklı kültürlerin buluştuğu bir eğitim merkezi haline gelmiştir. 10 binlerce mezun öğrencimiz çeşitli meslek kollarında ülkemizin birer elçisi konumundadırlar. Üniversitemizin akademik başarıları ve imzalamış olduğu ulusal/uluslararası anlaşmalar, almış olduğu birçok akreditasyon ve daha nice başarıları bulunmaktadır. Bu gurur ve onur gününde siz değerli mezun öğrencilerimizi ve ailelerinizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde belirtti.

Akpınar; “Bir doğa felaketi yaşanıyor ve üniversitemiz de yangın söndürme çalışmalarında kahraman askerlerimize ve itfaiye güçlerimize destek vermektedir”

Törende konuşan Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “Ülkemizin batı kanadında öğrencilerimizin başarısını kutlarken ülkemizin doğu kanadında üç gündür sürmekte olan yangın ile içimiz adeta dağlanıyor. Bir doğa felaketi yaşanıyor ve üniversitemiz de yangın söndürme çalışmalarında kahraman askerlerimize ve itfaiye güçlerimize destek vermektedir. Öncelikle bölge halkına ve bu bölgede yaşayan GAÜ ailesine ve tüm ulusal aileme geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum” dedi.

Akpınar; “Değerli mezunlarımız, bundan sonra ülkemizin ve üniversitemizin birer elçisi olarak hayatlarınıza devam edeceksiniz”

Akpınar konuşmasının devamında şöyle belirtti; “Sevgili mezunlarımız; üniversitemizde son gününüz, dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarınızla kampüste son birlikleriniz. Birazdan küresel GAÜ ailesine sizler de katılmış olacaksınız. 60 binin üzerinde şu an GAÜ mezunu öğrencimiz dünyanın her yerindedir ve sizler de mezun olduktan sonra ülkemizin ve üniversitemizin birer elçisi olarak hayatlarınıza devam edeceksiniz. GAÜ’de aldığınız eğitim ile alanınızda yetkin bireyler haline geldiniz ve bu alanlarda insanlığa fayda sağlamaya hazırsınız. Sizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarınız değildir, diplomanın arkasını sizin hangi birikim ve deneyimle doldurduğunuzdur. Ben öncelikle siz değerli mezunlarımızı tebrik eder ve emeği geçen tüm GAÜ akademik ve idari kadrosuna teşekkürlerimi sunarım.”

Hakeem; “GAÜ’nün bu onurlu gününde burada olmaktan mutluyum”

Sri Lanka Parlemanto Üyesi ve Yükseksek Öğrenim, Şehir Planlama Eski Bakanı Rauff Hakeem de yaptığı konuşmada eğitimin oldukça önemli bir konu olduğuna değinirken “Srilanka Metropolitan Koleji Kurucu Başkanı Dr. sayın Siraz Meerasahib’e teşekkür ediyorum çünkü; çok değerli bir şahsiyet olan GAÜ Kurucu Rektörü sayın Serhat Akpınar ile tanışmama ve bu onurlu günde GAÜ’ye gelmeme vesile oldu. Tüm GAÜ mezunlarını tebrik ederim” dedi.

Tatar; “Adamızda yaşanan yangınlardan dolayı içimiz buruk”

Törende bir konuşma gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de 2 gündür devam eden yangına dikkat çekerek yangının büyük kısmının söndürüldüğünü fakat hasarın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Tatar konuşmasında “İçimizin bugün buruk olduğunu belirtmek isterim, yangın söndürme faaliyetleri büyük bir hızla devam ederken emeği geçen herkese ve tabi ki söndürme çalışmalarında GAÜ’ye de verdikleri destek için teşekkür ederim” dedi.

Tatar; “GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı sayın Memduh Erdal’ı GAÜ’nün başarılarla geldiği bu nokta için tebrik ederim”

Tatar konuşmasının devamında şöyle belirtti; “37 yıl önce bir apartmandan başlayan Girne Amerikan Üniversitesi acaba bir hayal mi diye düşünürken Sayın Akpınar’ın bu işi nasıl başaracağını düşünüyordum fakat hayaller gerçek oldu ve bugün bu noktadayız. Dolayısı ile ben GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı sayın Memduh Erdal’ı GAÜ’nün başarılarla geldiği bu nokta için bir kez daha tebrik etmek istiyorum.”

Tatar; “Mezunlarımızın ülkesine, memleketine ve bayrağına olan katkısını şimdiden görüyorum ve tebrik ediyorum”

GAÜ’den mezun olan öğrencilere de tebriklerini ileten Tatar sözlerine şöyle devam etti; “GAÜ’de 100’den fazla kültür çeşitliliği var ve öğrenciler bu şekilde bir arada eğitim alarak kendini geliştiriyor. Öğrencilerimiz geleceğe ve insanlığa hizmet etmek için artık hazırlanmış bulunuyorsunuz. Önemli olan iş sahibi olmak değildir, insanlığa ve bilime yönelen insanlar olmaktır. Hem kendinize hem ailenize hem insanlığa katkılarda bulunacaksınız. Ülkenize, memleketinize ve bayrağınıza olan katkınızı şimdiden görüyorum ve sizleri tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştiren GAÜ doktora yüksek onur mezunu Razan Awwad ise duygulu bir konuşma yaparak şunları söyledi;

“Bu görkemli törende ve GAÜ’de sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmak benim için büyük bir onurdur. Bugün hayatta yükselişimizin bir kapısı kapanırken, diğer kapılar bizler için açılıyor. Bizler şu anda bilimin savaşçılarıyız. Tüm akademisyenlerimiz bizlere hayat yolundaki kapıları açıyor. GAÜ bünyesinde, birçok uluslararası öğrenciyi ve kültürü barındıran bir üniversite. Bizlerde bugün üniversite hayatımızın kapısını kapatırken, global bir başlangıca yelken açıyoruz. Hayallerinizi olumsuzluklarla köreltmeyin. Hayallerimiz doğrultusunda çok çalışarak istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz. Bu hayatta kim olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sizin evrensel bakışınız ve çalışma azminiz. Son olarak, yaşamınızı iyi dereceye ulaştırmak için, yapacağınız işe sevgiyle sarılın. Bugün bir şeyin sonu değil, bugün sadece bir başlangıç.”

Törende ayrıca GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, PERA Dans Okulu öğrencileri dans performansı gerçekleştirirken, GAÜ Uluslararası Koro öğrencileri de şarkı performansı sergilediler.

GAÜ 2021-2022 Mezunları Büyük Bir Coşku ile Diplomalarını Aldı

Tören sonunda, GAÜ 2021-2022 Akademik yılı Doktora, Yüksek Lisans, Lisans ve Ön Lisans Mezunları büyük bir sevinç ile diplomalarını alarak, gelecek hayatlarına attıkları ilk adımın mutluluğunu yaşadı. Tören, görkemli bir havai fişek gösterisi ve müzik dinletileri ile sona erdi.