Cumhurbaşkanlığı, okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimlere başlıyor

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimlere başlıyor.

KKTC genelinde altı bölgede altı ay sürecek “Temiz Düşün Yeşil okullar projesi”, anaokulu ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığın artırılması; ada genelinde enerji, tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışıla gelmiş davranışları değiştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi” kapasında, Bellapais School’u ziyaret ederek, öğrencilerle bira araya geldi.

Okul Müdürü Deniz Öztürk tarafından karşılanan Meral Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı ve Temiz Düşün Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz eşlik etti.

Sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet eden Meral Akıncı, öğrencilerin çeşitli sorularını yanıtlayarak, çevre farkındalığına vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında, öğrencilere “tohum bombası”nın nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi.

Güvenir Vakfı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği halinde sürdürülecek projede, eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve İlkşen Varoğlu Atik başkanlığında KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi ABD Doktora öğrencileri tarafından verilecek. Eğitimlerde, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, geri dönüşüm, kompost yapımı gibi temel konular ele alınacak.

Güvenir Vakfı’nın işbirliğiyle, “İklim Değişikliği” konulu eğitimler Kasım ayında 33 okulda başlayacak. Okullarda düzenlenecek, eğitimlerde öğrencilerin, uygulamalı olarak yenilenebilir enerji ve su tasarrufu ile kompost uygulamalarını görmelerini sağlayan bir mobil van içerisine “Temiz Düşün-Dönüştür Laboratuvarı da kullanılacak.

Her bölgeden KKTC Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte belirlenen okulların isimleri şöyle:

9 Eylül İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Alasya İlkokulu, Akova-Yıldırım İlkokulu, Pile Türk Okulu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Lapta İlkokulu, Dikmenköy İlkokulu, Çamlıbel Aydın İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Barış İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Gaziveren Anaokulu, Erdal Abir İlkokulu, Yedidalga İlkokulu.