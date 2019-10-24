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Buray Büsküvütçü 7 bin TL para cezası ödemeye mahkum edildi

24 Ekim 2019
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Buray Büsküvütçü

Lefkoşa’da 2014 yılında faaliyet gösteren iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı sanık Buray Büsküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezası ödemeye ve üç yıl süreyle sulh ve sükûnu koruyacağına dair 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalamaya mahkûm edildi.

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