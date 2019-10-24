Buray Büsküvütçü 7 bin TL para cezası ödemeye mahkum edildi

Lefkoşa’da 2014 yılında faaliyet gösteren iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı sanık Buray Büsküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezası ödemeye ve üç yıl süreyle sulh ve sükûnu koruyacağına dair 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalamaya mahkûm edildi.