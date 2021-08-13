Cumhurbaşkanı Tatar: Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez

Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n Murata\u011fa-Atl\u0131lar-Sandallar katliamlar\u0131n\u0131n 47. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u00e2\u00e7\u0131klama yaparak \u201cK\u0131br\u0131s\u2019ta \u0131rk\u00e7\u0131 g\u00f6rmek isteyenler katliamlara baks\u0131n\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar, Murata\u011fa- Atl\u0131lar- Sandallar katliamlar\u0131n\u0131n 47. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u201cAnavatan T\u00fcrkiye\u2019nin etkin ve fiili garant\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnden vazge\u00e7ilemeyece\u011fini\u201d bir kez daha belirtti.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Tatar\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle;\r\n\r\n\u201cK\u0131br\u0131s\u2019\u0131\u00a0 bir Helen adas\u0131 yapmak i\u00e7in Yunanistan\u2019daki askeri cunta ile EOKA ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi 15 Temmuz 1974 fa\u015fist darbesine kar\u015f\u0131\u00a0 Anavatan T\u00fcrkiye\u2019nin uluslararas\u0131 antla\u015fmalardan kaynaklanan garant\u00f6rl\u00fck hakk\u0131n\u0131 kullanarak\u00a0 20 Temmuz 1974\u2019te ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Bar\u0131\u015f Harekat\u0131 devam ederken, T\u00fcrk askerinin ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgelerde, Rum askeri birlikleri ve EOKA ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensuplar\u0131 taraf\u0131ndan i\u015fgal edilen T\u00fcrk k\u00f6ylerinde \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011fa ve \u0131rk\u00e7\u0131 zihniyete\u00a0 dayanan soyk\u0131r\u0131m ve katliam ya\u015fan\u0131yordu.Murata\u011fa-Sandallar- Atl\u0131lar katliamlar\u0131 da K\u0131br\u0131s T\u00fcrk halk\u0131na y\u00f6nelik soyk\u0131r\u0131m ve katliamlar\u0131n en \u00f6nemli ve en ac\u0131 \u00f6rneklerinden biridir.\u00a0 Halk\u0131m\u0131za y\u00f6nelik bu katliamlar\u00a0 ilk olmad\u0131\u011f\u0131 gibi, bu katliamlar halk\u0131m\u0131z\u0131 yok etmek ve Enosisi ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in 21 Aral\u0131k 1963 tarihinde ba\u015flat\u0131lan Kanl\u0131 Noel sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n bir devam\u0131d\u0131r.\r\n\r\n14 A\u011fustos 1974 g\u00fcn\u00fc Murata\u011fa, Sandallar ve Atl\u0131lar k\u00f6ylerine sald\u0131ran Rum askeri birlikleri ile EOKA mensuplar\u0131, savunmas\u0131z durumda olan bu k\u00f6ylerdeki soyda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 esir ald\u0131ktan\u00a0 sonra katliam \u00e7ukurlar\u0131na g\u00f6merek en b\u00fcy\u00fck vah\u015feti ve en b\u00fcy\u00fck insanl\u0131k su\u00e7unu i\u015flemi\u015flerdir.\r\n\r\nBu katliamlarda 126 soyda\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit edilirken, en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc\u00a0 16 g\u00fcnl\u00fck Selden Ali Faik en ya\u015fl\u0131s\u0131 ise 95 ya\u015f\u0131ndaki H\u00fcseyin Osman olmak\u00a0 \u00fczere, \u00e7o\u011fu\u00a0 kad\u0131n ve \u00e7ocuklardan olu\u015fuyordu.\u00a0 Anneleri ile birlikte katledilen \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131, katliam \u00e7ukuruna g\u00f6m\u00fclen ilkokul \u00f6\u011frencilerimizi ve t\u00fcm \u015fehitlerimizi unutmak asla m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Onlar\u0131n tek su\u00e7u sadece T\u00fcrk olmakt\u0131 ve onlara g\u00f6re K\u0131br\u0131s\u2019ta T\u00fcrklerin ya\u015fam hakk\u0131 yoktu.\r\n\r\nKay\u0131p \u015eah\u0131slar Komitesi\u2019nin Murata\u011fa k\u00f6y\u00fcnde y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc kaz\u0131larda\u00a0 bulunan ve kimlikleri belirlenen yedisi k\u0131z 14 \u00e7ocu\u011fumuzu ancak ge\u00e7en y\u0131l defnedebildik. Ve hala daha\u00a0 anneler, babalar a\u011fl\u0131yor. Bu b\u00fcy\u00fck ac\u0131y\u0131 da unutmak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Bu arada bu katliamlar\u0131\u00a0 ger\u00e7ekle\u015ftirenlerin kimlikleri bilinmesine ra\u011fmen, bu katillerin Rum Y\u00f6netimi taraf\u0131ndan korunmas\u0131 ve yarg\u0131lanmamalar\u0131 ile insan haklar\u0131ndan bahsedenlerin buna seyirci kalmas\u0131 da bir di\u011fer insanl\u0131k su\u00e7udur.\r\n\r\nBug\u00fcn bizi ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 iddialarla \u201c\u0131rk\u00e7\u0131\u201d g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015fanlara tavsiyem, bu katliamlara bakarak K\u0131br\u0131s\u2019ta\u00a0 ger\u00e7ek \u0131rk\u00e7\u0131lar\u0131n kimler oldu\u011funu g\u00f6rmeleridir.\r\n\r\nBizler, adil, kal\u0131c\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir anla\u015fma i\u00e7in m\u00fccadele ederken,\u00a0 ge\u00e7mi\u015fte ya\u015fananlar\u0131 da dikkate almam\u0131z gerekir. M\u00fccadelemiz, halk\u0131m\u0131z\u0131n bir kez soyk\u0131r\u0131mdan ge\u00e7irilip, katliam \u00e7ukurlar\u0131na g\u00f6m\u00fclmemesi,\u00a0 kendi vatan\u0131nda kendi devletinin \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda egemen, \u00f6zg\u00fcr ve korkusuzca ya\u015famas\u0131 i\u00e7indir. T\u00fcrkiye'nin etkin ve fiili garant\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc de halk\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcvenli\u011fi, huzuru\u00a0 ve varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n devam\u0131 i\u00e7in gereken en \u00f6nemli husustur. Bu nedenle\u00a0 Anavatan T\u00fcrkiye\u2019nin etkin ve fiili garant\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc ile T\u00fcrk askerinden vazge\u00e7ilemez.\r\n\r\nBu ac\u0131 katliamlar\u0131n 47. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde\u00a0 halk\u0131m\u0131za, \u015fehit ailelerine bir kez daha ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131, t\u00fcm \u015fehitlerimize de Allah\u2019tan rahmet dilerim. T\u00fcm \u015fehitlerimizin ruhlar\u0131 \u015fad olsun.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n