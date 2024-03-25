Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanlığına Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı atadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığına Prof. Dr.Aykut Hocanın’ı atadı.

Tatar, Hocanın’a görevi bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda tebliğ etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Yasası’nın 8’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden bugünden itibaren, 4 yıllık bir süre için YÖDAK Başkanı olarak Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı atadığını bildirdi.

Prof. Dr. Aykut Hocanın’a görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan son süreçte boşalan YÖDAK Başkanlığına yapılan yeni atamanın ardından yükseköğretimin etkin bir şekilde yeniden yapılanabilmesinin en büyük dileği olduğunu vurguladı.

Başbakan ile yapılan istişarelerde, hükümetle işbirliği içinde bazı yasal değişikliklerin de gündemde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akreditasyon ve yöneticilik konularında gerek ulusal, gerekse uluslararası deneyime sahip olan Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın bu sürece büyük katkı koyacağına inandığını belirtti.

Türk hükümetinin ve YÖK’ün de bu süreçte yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulan desteği vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof.Dr. Aykut Hocanın başkanlığındaki YÖDAK’a da büyük sorumluluk düşeceğini kaydetti.

Yükseköğretimde KKTC’nin büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, üniversitelerden yüzbinlerce mezun verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son haftalarda yaşanan olumsuzlukların, bu tecrübenin daha güçlü bir yapıya dönüştürülmesi için vesile olması gerektiğini, bir seferberlik içinde bunun başarılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanmakta olan olumsuz olayların ve iddiaların da yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Nisan 2021’de YÖDAK başkanlığına atanan Turgay Avcı, hakkında başlatılan hukuki süreç nedeniyle görevinden istifa etmişti.

– Aykut Hocanın kimdir?

1988 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olan Prof. Dr. Aykut Hocanın, aynı yıl ABD’nin Texas eyaletindeki Rice University’de burslu olarak eğitim görmeye başladı ve 1992’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu.

Aykut Hocanın, yüksek lisans çalışmasını ABD’de, doktora çalışmasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Hocanın, 2003’te çalışmaya başladığı DAÜ’de 2007’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, 2014’te ise DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığına getirildi.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok üniversitenin akreditasyon süreçlerinde yer alan Prof.Dr.Hocanın 2020-23 yılları arasında DAÜ rektörlüğü görevinde bulundu.