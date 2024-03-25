Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanlığına Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı atadı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanlığına Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı atadı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığına Prof. Dr.Aykut Hocanın’ı atadı.

 Tatar, Hocanın’a görevi bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda tebliğ etti.


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Yasası’nın 8’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden bugünden itibaren, 4 yıllık bir süre için YÖDAK Başkanı olarak Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı atadığını bildirdi.

Prof. Dr. Aykut Hocanın’a görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan son süreçte boşalan YÖDAK Başkanlığına yapılan yeni atamanın ardından yükseköğretimin etkin bir şekilde yeniden yapılanabilmesinin en büyük dileği olduğunu vurguladı.

Başbakan ile yapılan istişarelerde, hükümetle işbirliği içinde bazı yasal değişikliklerin de gündemde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akreditasyon ve yöneticilik konularında gerek ulusal, gerekse uluslararası deneyime sahip olan Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın bu sürece büyük katkı koyacağına inandığını belirtti.

Türk hükümetinin ve YÖK’ün de bu süreçte yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulan desteği vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof.Dr. Aykut Hocanın başkanlığındaki YÖDAK’a da büyük sorumluluk düşeceğini kaydetti.

Yükseköğretimde KKTC’nin büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, üniversitelerden yüzbinlerce mezun verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son haftalarda yaşanan olumsuzlukların, bu tecrübenin daha güçlü bir yapıya dönüştürülmesi için vesile olması gerektiğini, bir seferberlik içinde bunun başarılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanmakta olan olumsuz olayların ve iddiaların da yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Nisan 2021’de YÖDAK başkanlığına atanan Turgay Avcı, hakkında başlatılan hukuki süreç nedeniyle görevinden istifa etmişti.

– Aykut Hocanın kimdir?

1988 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olan Prof. Dr. Aykut Hocanın, aynı yıl ABD’nin Texas eyaletindeki Rice University’de burslu olarak eğitim görmeye başladı ve 1992’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi olarak mezun oldu.

Aykut Hocanın, yüksek lisans çalışmasını ABD’de, doktora çalışmasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Hocanın, 2003’te çalışmaya başladığı DAÜ’de 2007’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, 2014’te ise DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığına getirildi.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok üniversitenin akreditasyon süreçlerinde yer alan Prof.Dr.Hocanın 2020-23 yılları arasında DAÜ rektörlüğü görevinde bulundu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Aykut Hocanınersin tatarYÖDAK
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar