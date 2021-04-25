Cumhurbaşkanı Tatar yarın Ankara’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre’deki 5 + BM toplantısı öncesi yarın Ankara’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar daha önce yaptığı açıklamada Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ve Cenevre’de ortaya koyacakları konuları değerlendirme şansı bulacaklarını kaydetmişti.

Tatar açıklamasında , “Cenevre öncesinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiz olacak. Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye ile birlikte Cenevre’de ortaya koyacağı yeni siyasetimizi; egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol oldupğunu tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.