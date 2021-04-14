Cumhurbaşkanı Tatar taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarından ve Başbakanlarından Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve geçmişte İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak önemli görevlerde bulunan, değerleri devlet adamı Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Ulusal Kıbrıs davamıza büyük hizmetleri ve katkıları bulunan Yıldırım Akbulut’a Tanrı’dan rahmet, ailesine ve yakınlarına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dilerim”.