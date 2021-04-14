Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 14 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2802’si semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 279 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 734’e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 25 bin 557’ye yükseldi.