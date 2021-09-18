Cumhurbaşkanı Tatar New York’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları öncesi Ercan Havaalanı’nda basına açıklamada bulundu..

Tatar konuşmasında, BM Genel Sekreteri’nin daveti üzerine, farklı temasların da yapılabileceği bir toplantıya gideceklerini ifade ederek, 6 maddelik önerinin arkasında durduklarını, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde, 2 ayrı eşit egemen devletin işbirliği ile bir anlaşmanın olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar “Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızın kopartılacağı bir sürece asla girmeyeceğiz”sözlerine vurgu yaparak, önemli olanın Kıbrıs Türk halkının varoluşu ve çıkarları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından 28 Eylül’de KKTC’ye dönmesi bekleniyor.