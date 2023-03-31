Cumhurbaşkanı Tatar Londra temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam saat 20.00’de ülkeye dönecek ve Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra temaslarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve müzakere heyeti ile birlikte gerçekleştirdiği Londra temaslarında İngiltere Parlamentosu ve gençler başta olmak üzere Kıbrıs Türk toplumu ile İngiltere hükümet yetkilileri, eski bakanlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer yetkililerle bir çok özel görüşme yaptı, King’s Kolej’de konferansa katılıp konuşma yaptı, İngiliz medyasına mülakatlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Parlamentosu’nu ziyaretinde, lordlar ve milletvekilleri ile görüşmeler yaparken, Özel Temsilcisi Olgun ile müzakere heyeti üyeleri de hükümet üyeleri ile ayrı görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lordlar Kamarası oturumuna da katıldı.

Özel Temsilci Ergün Olgun da, İngiltere Parlamentosu’nda temaslarda bulundu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Batı Balkanlar ve Doğu Akdeniz Direktörü Victoria Billing ile görüştü, medya kuruluşlarına özel mülakatlar verdi.

Tatar, yoğun programı kapsamında yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs Türk halkının garantör ülke İngiltere’den eşitlik ve adalet beklediğini vurguladı, iki devlete dayalı yeni siyasetini anlattı.

Rum öğrencilerin çirkin protesto ve saldırı girişimlerinin, aslında İngiltere temaslarının ne kadar olumlu geçtiğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olarak halkının haklı taleplerini her platformda anlatmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının sadece adalet beklediğini, Kıbrıs’ta Rumlar kadar eşit ve egemen bir halk olduğunu ifade eden Tatar, bu yoldaki mücadeleyi, asla pes etmeden ve tüm engellemelere karşı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Dışta Rumların engellemeleri kadar içte de bazı engelleme ve eleştirilere maruz kaldığını ancak bu tip uluslararası temasların ne kadar gerekli ve önemli olduğunun aslında herkes tarafından iyi bilindiğini vurgulayan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak halkından aldığı destekle inandığı yolda kararlılıkla yılmadan yürüyeceğini kaydetti.

Tatar, içte muhalefetin doğal olduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulması ve korunması, egemenliği, devleti ve geleceği için dışta tek ses olunması gerektiğini ifade ederek, tüm kesimleri daha yapıcı olmaya çağırdı.

Yurt dışı temasların her dönem yapıldığını ve bu temasların bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Tatar, özellikle İngiltere, AB, ABD gibi ülkelerde tüm planlamaların, randevuların aylar öncesinden yapıldığını, kendisini bu konuda sırf muhalefet olsun diye eleştirenlerin, eylem yapanların da tüm bunları çok iyi bildiğini, görevde olduklarında aynı süreçleri kendilerinin de izlediğini kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyet’nin her adımda yanında olduğunu belirterek, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda yerini alması için her türlü teması ve faaliyeti tüm engelleme, haksız eleştiri ve protestolara rağmen sürdüreceğini söyledi.