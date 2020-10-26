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Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ile görüşecek

26 Ekim 2020
Ersin Tatar





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştireceği ziyaret için bugün öğle saatlerinde adadan ayrılacak. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar eşlik edecek.

Ziyaretle ilgili TC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın Ankara’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Tatar’ın, yarın ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

 







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26 Ekim 2020

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