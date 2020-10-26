Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı artıyor

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 1 milyon 159 bin 93 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 43 milyon 346 bin 266’ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 905 bin 19 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 282 bin 154 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 8 milyon 889 bin 179 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 230 bin 510 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

– Hindistan (7 milyon 909 bin 959),

– Brezilya (5 milyon 394 bin 128),

– Rusya (1 milyon 513 bin 877),

– Fransa (1 milyon 138 bin 507),

– İspanya (1 milyon 110 bin 372),

– Arjantin (1 milyon 90 bin 589),

– Kolombiya (1 milyon 15 bin 885),

– Peru (888 bin 715),