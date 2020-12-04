Cumhurbaşkanı Tatar, Din İşleri Başkanı Atalay’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte, tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, herkesin müreffeh ve daha mutlu bir yaşam sürdürülebileceği bir geleceği istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, demokrasinin gereği olarak seçimlerin yapıldığını ve seçimi kazananın halkın beklentilerini karşılamak için sosyal, kültürel, siyasi ve milli konularda çalışmalar yaparak vatanına hizmet ettiğini belirtti.

Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya varılabilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda halkın onayı ile bu makama seçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne dek savunduğu ilkeleri, Kıbrıs Rum kesimi ve dünya ile paylaştıklarını ve Kıbrıs’ın geleceğini egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iş birliği içinde iki devlet olarak öngördüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte, tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, herkesin müreffeh ve daha mutlu bir yaşam sürdürülebileceği bir geleceği istediklerini söyledi.

Her türlü alanda iş birliği olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı suçluların iadesi konusuna atıfta bulunarak, karşılıklı saygı çerçevesinde siyasi anlamda tanınma sıkıntısı olsa da şimdiden Rum kesimi ile bazı iş birliklerinin yapılabileceğini vurguladı.

Din İşleri Başkanlığı olarak da çeşitli konularda barış ve huzur içinde yaşanması için iş birliği yapılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, barış ve huzur içinde yaşamak için elinden geleni yapacaklarını tüm dünyaya ifade ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tarihsel ve kutsal bağlarımız olduğuna işaret ederek, kardeşlik duygusu içinde Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünü önemsediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Din İşleri Başkanı Atalay’ı çalışmalarından dolayı desteklediklerini de ifade etti.

Din İşleri Başkanı Atalay ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.