Cumhurbaşkanı Tatar adına sahte hesap açıldı

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi;

“Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden Başbakan Ersan Saner’e yönelik çirkin ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunulmış olup gereken yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyundan ricamız bu sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmemesidir.”