Cumhurbaşkanı, Sertoğlu’nun açıklamalarını yargıya taşıdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Konya’da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılmasıyla ilgili, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamaları yargıya taşıdı.

Salih Can Doratlı Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Sertoğlu aleyhinde, “açıklamalarının hakaret içermesi, zem ve kadih teşkil etmesi ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olmaları” iddiasıyla mahkemeye müracaat edildi.

Açıklamada, konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle daha fazla açıklama yapılmayacağı, yargılamanın neticelenmesinden sonra ileri açıklamanın yapılabileceği kaydedildi.

Açıklama aynen şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız’ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Konya’da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılması ile ilgili, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu’nun yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak yazıhanemiz tarafından kapsamlı bir inceleme yapılmış bulunmaktadır.

Müvekkilimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’dan almış olduğumuz bilgi ve talimata binaen, bahsi geçen 08.08.2022 ve 09.08.2022 tarihli açıklamaları, Haksız Fiile Yasamız ışığında incelediğinizde, konu açıklamaların içeriklerinin Müvekkilimiz aleyhinde hakaret teşkil ettikleri yönündeki tespitimize binaen, konuyu Yargıya taşımakla ilgili talimatlandırıldık.

Müvekkilimizden aldığımız talimat doğrultusunda, Sn. Sertoğlu aleyhinde, açıklamalarının hakaret içermesi, zem ve kadih teşkil etmesi ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olmaları iddiası ile 13.08.2022 tarihinde Mahkemeye müracaat etmiş olduğumuzu ve konu yargıya intikal ettiği cihetle daha ile izahatın ancak yargılamanın neticesinde yapılabileceğini saygılımızla ifade ederiz”