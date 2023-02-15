Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Kahramanmaraş merkezli depremler) Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır.” ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Türkiye Tek Yürek Kampanyası) Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.” dedi.


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Tags:depremErdoğankampanyaTürkiyeyardım
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