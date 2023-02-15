Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Kahramanmaraş merkezli depremler) Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır.” ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Türkiye Tek Yürek Kampanyası) Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.” dedi.