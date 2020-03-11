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Cumhurbaşkanı bakanlar kuruluna başkanlık yapacak

12 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs’ta bugün itibarı ile kuzeyde 1 , güneyde ise 6 saptanmış vaka olan ancak dünyadaki yayılma hızını da dikkate alan Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik ilan edilen Koronavirüs salgınının ulaştığı boyutu göz önüne alarak ve anayasanın 107. maddesi çerçevesinde yarın ( 12 Mart perşembe )Bakanlar kurulu toplantısına Başkanlık yapacak.

Başbakan ve Başbakan yardımcısı ile görüşen Cumhurbaşkanı çağrıyı kendilerine iletti. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılacak olan bakanlar kurulu yarın saat 9:30’da gerçekleşecek.




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