Dünya

Slovakya’da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

12 Mart 2020

Başbakan Pellegrini, “Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya’da olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır” dedi.

Slovakya hükümeti, yeni tip corona virüsün (Covid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Başbakan Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için OHAL ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

OHAL’in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, “Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya’da (Covid-19’un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır.” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos’un talebi üzerine hükümet, ülkede corona virüs ile mücadele kapsamında ordunun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.

Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

10 Mart 2020
Photo of İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 631’e yükseldi

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 631’e yükseldi

10 Mart 2020
Photo of BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılacak

BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılacak

10 Mart 2020
Photo of ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’den İdlib meselesinde Türkiye’ye destek

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’den İdlib meselesinde Türkiye’ye destek

10 Mart 2020
Photo of Bir baba, bebeğini Corona virüsünden korumak için Death Stranding’den ilham aldı

Bir baba, bebeğini Corona virüsünden korumak için Death Stranding’den ilham aldı

10 Mart 2020
Photo of İtalya’nın tamamı karantina altında

İtalya’nın tamamı karantina altında

10 Mart 2020
Photo of Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

10 Mart 2020
Photo of Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

10 Mart 2020
Photo of Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

10 Mart 2020
Photo of Fransa Kültür Bakanı Riester corona virüse yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Riester corona virüse yakalandı

10 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı