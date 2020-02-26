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Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın Uluçay, Tatar ve Şefik’le görüşecek

26 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’le bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00’de başlayacak görüşmede, gündemdeki Anayasa değişikliği konusu ele alınacak.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, geçen hafta siyasi parti başkanlarıyla Anayasa değişikliği konusunda yaptığı toplantıyı hatırlatarak bu toplantıda Cumhurbaşkanı’yla da istişare etme düşüncesinin gündeme geldiğini ve yarınki görüşmeyi bu amaçla istediklerini söyledi.

Uluçay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Komitenin gündemindeki Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi, yargıdaki tıkanıklıkların aşılabilmesi için Yüksek Mahkeme yargıçlarının, Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısı Muavinlerinin emeklilik yaşını yükseltmeyi; Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısını artırmayı ve  Anayasa Mahkemesi’ne bazı uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi vermeyi öngörüyor.




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