Yaşam
NASA Antarktika’da buzul erimesinin yarattığı etkiyi uzaydan görüntüledi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’da bulunan Eagle Adasındaki eriyen buzulların uydu fotoğraflarını yayınladı.
Adadaki değişimi ortaya çıkaran fotoğraflar, Landsat-8 uydusunun donatıldığı Operational Land Imager uzaktan algılama cihazı tarafından 4-13 Şubat günler arasında yapıldı.
Antarktika’da Eagle Adasındaki buz örtüsü 10 günde 10 santim, yani yüzde 20 eridi.
Antarktika Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Esperanza bilimsel araştırma üssünde 15 Şubat günü en yüksek sıcaklık kaydedilmişti, termometreler 20.7 dereceyi göstermişti.