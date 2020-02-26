Yaşam

NASA Antarktika’da buzul erimesinin yarattığı etkiyi uzaydan görüntüledi

26 Şubat 2020

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’da bulunan Eagle Adasındaki eriyen buzulların uydu fotoğraflarını yayınladı.

Adadaki değişimi ortaya çıkaran fotoğraflar, Landsat-8 uydusunun donatıldığı Operational Land Imager uzaktan algılama cihazı tarafından 4-13 Şubat günler arasında yapıldı.

Antarktika’da Eagle Adasındaki buz örtüsü 10 günde 10 santim, yani yüzde 20 eridi.

Antarktika Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Esperanza bilimsel araştırma üssünde 15 Şubat günü en yüksek sıcaklık kaydedilmişti, termometreler 20.7 dereceyi göstermişti.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’de yapılan araştırmaya göre ‘çok okuyan çok yaşıyor’

ABD’de yapılan araştırmaya göre ‘çok okuyan çok yaşıyor’

21 Şubat 2020
Photo of Benter’in koronavirüs tedavisine Amerika’dan destek

Benter’in koronavirüs tedavisine Amerika’dan destek

21 Şubat 2020
Photo of Pazartesi gününe kadar yağış bekleniyor

Pazartesi gününe kadar yağış bekleniyor

21 Şubat 2020
Photo of İran’dan sonra İsrail’de de koronavirüs görüldü

İran’dan sonra İsrail’de de koronavirüs görüldü

21 Şubat 2020
Photo of DAÜ Rektör Vekilliğine Hasan Demirel getirildi

DAÜ Rektör Vekilliğine Hasan Demirel getirildi

20 Şubat 2020
Photo of Hackerlar 10,6 milyon otel müşterisinin bilgilerini çaldı

Hackerlar 10,6 milyon otel müşterisinin bilgilerini çaldı

20 Şubat 2020
Photo of Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

20 Şubat 2020
Photo of Corona virüsünden Mona Lisa da nasibini aldı

Corona virüsünden Mona Lisa da nasibini aldı

20 Şubat 2020
Photo of Corona virüsünün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Corona virüsünün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

20 Şubat 2020
Photo of KTEÖS: Eğitim Bakanlığı tahakküm altındadır

KTEÖS: Eğitim Bakanlığı tahakküm altındadır

20 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı