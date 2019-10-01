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Cumhurbaşkanı Akıncı yarın ülkeye dönüyor

1 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak yarın ülkeye dönüyor. Akıncı ve beraberindeki heyetin Ercan’a 15.20’de varması öngörülüyor.

BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde geldiği New York’ta çeşitli temaslar yapan Akıncı dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Baskanlık Divanı toplantısına katıldı. Akıncı, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve eski PASOK Lideri Yorgo Papandreu’nun davetiyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada üye devlet ve hükümet bakanlarına hitap etti.

Akıncı New York’taki temasları çerçevesinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile de görüşmüştü.

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