Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilmeyen parti başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde Meclis’te temsil edilmeyen parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis dışındaki siyasi partilerin yetkililerine Berlin sürecini izah ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerini aktararak, görüşleri aldı.

Cumhurbaşkanlığındaki bilgilendirme toplantısında, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, (BKP) Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.

25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları dün, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle başlamış; Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sabah da Belediye Başkanları ile bir araya gelmişti.

Akıncı, yarın sabah Sivil Toplum Örgütleri ile yapılacak toplantının ardından, 7 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da da muhtarları bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki süreçte siyasi kurumların yanı sıra yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların bilgili olarak devrede olmasının ve kendi geleceklerine sahip çıkmalarının hayati bir konu olduğuna inandığını belirtmişti.