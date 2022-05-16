Cumadan itibaren 3 gün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi cumadan itibaren üç gün sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi 17 – 23 Mayıs 2022 tarihli hava durumu raporuna göre bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 29 – 32 ºC, sahillerde 25 – 28 ºC, Cumartesi ve Pazar günleri ise iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

17 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise üst

atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

17 Mayıs (Sa) : Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı ve az bulutlu,

18 Mayıs (Ça): Parçalı ve az bulutlu,

19 Mayıs (Pş) : Açık ve az bulutlu,

20 Mayıs (Cu) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

21 Mayıs (Ct) : Parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu,

22 Mayıs (Pz) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

23 Mayıs (Pt) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı: Genellikle iç kesimlerde 29 – 32 ºC, sahillerde 25 – 28 ºC,

Cumartesi ve Pazar günleri ise iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24ºC dolaylarında seyretmesi

beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette , Cumartesi ve Pazar günleri ise

kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü