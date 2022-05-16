DövizEkonomi

TL iki haftada yüzde 5.26 değer kaybetti

16 Mayıs 2022
Dolar bugün yüzde 84 değer kazanırken, hareketin başladığı son iki hafta itibarıyla TL'nin değer kaybı yüzde 5.26'ya ulaşmış oldu.







Dolar bugün yüzde 84 değer kazanırken, hareketin başladığı son iki hafta itibarıyla TL’nin değer kaybı yüzde 5.26’ya ulaşmış oldu.



Etiketler
16 Mayıs 2022


Başa dön tuşu