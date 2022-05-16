TL iki haftada yüzde 5.26 değer kaybetti

Dolar/TL 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemiş ardından TL’de değer kayıpları 2 hafta önce başlamıştı.

2 Mayıs 2022’de dolar 14.87’den işlem görüyordu.

Bugün gün içinde en düşük 15.4564 olan dolar, en yüksek 15.6220‘yi gördü

“TL’NİN DEĞER KAYBI BİR GEREKLİLİK”

Piyasalar mevcut kur politikasını “kamu kontrollü” bir rejim olarak nitelendiriyor. Bankacılar bu politikada TL’nin önümüzdeki dönemde işlem göreceği bandı kestirmeye ve bunun sürdürülebilirliğini analiz etmeye çalışıyor.

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası’nın negatif rezervleri ile sürdürülebilirliğini sağlamak için TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını bir “gereklilik” olarak görüyorlar.