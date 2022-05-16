TL iki haftada yüzde 5.26 değer kaybetti

Dolar bug\u00fcn y\u00fczde 84 de\u011fer kazan\u0131rken, hareketin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 son iki hafta itibar\u0131yla TL'nin de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 5.26'ya ula\u015fm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n\r\n\r\nDolar, yakla\u015f\u0131k 10 g\u00fcnl\u00fck y\u00fckseli\u015fle kur korumal\u0131 mevduat\u0131n a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 20 Aral\u0131k'tan beri ilk kez\u00a015.62 TL'nin\u00a0\u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. Bu y\u00fckseli\u015fle beraber TL'nin iki haftal\u0131k de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 5.26'ya ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nDolar\/TL 14.5-15 aras\u0131nda iki ay boyunca yatay bir seyir izlemi\u015f ard\u0131ndan TL'de de\u011fer kay\u0131plar\u0131 2 hafta \u00f6nce ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n2 May\u0131s 2022'de dolar 14.87'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\nBug\u00fcn g\u00fcn i\u00e7inde en d\u00fc\u015f\u00fck\u00a015.4564\u00a0olan dolar,\u00a0en y\u00fcksek 15.6220'yi g\u00f6rd\u00fc\r\n"TL'N\u0130N DE\u011eER KAYBI B\u0130R GEREKL\u0130L\u0130K"\r\nPiyasalar mevcut kur politikas\u0131n\u0131\u00a0"kamu kontroll\u00fc"\u00a0bir rejim olarak nitelendiriyor. Bankac\u0131lar bu politikada TL'nin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde i\u015flem g\u00f6rece\u011fi band\u0131 kestirmeye ve bunun s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirli\u011fini analiz etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\nBankac\u0131lar mevcut kur politikas\u0131n\u0131n Merkez Bankas\u0131'n\u0131n negatif rezervleri ile s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirli\u011fini sa\u011flamak i\u00e7in TL'nin dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki de\u011fer kayb\u0131n\u0131 bir "gereklilik" olarak g\u00f6r\u00fcyorlar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n