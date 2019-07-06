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Çukurova köyünde elektrik hatları koptu, yangın çıktı

6 Temmuz 2019

Çukurova köyünde, yüksek gerilim elektrik hatlarının rüzgar yüzünden kopması yüzünden yangın çıktı. Yangında bazı ağaçlar ve kuru otlar yandı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre saat 14.00 sıralarında Çukurova’da Nergis Sokak’taki yüksek gerilim hatları rüzgar yüzünden koptu ve yangın çıktı. Yangın, Betül Çakır’a ait evin bahçesindeki bir hurma, dört zeytin, üç nar, bir çam, bir incir ve bir limon ağacı yanarak zarar gördü. Dere yatağındaki kuru otlar da yandı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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