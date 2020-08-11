Cüce gezegen Ceres’te geniş bir tuzlu su rezervi keşfedildi

Bilim insanları Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağının en büyük cismi olan cüce gezegen Ceres’in soğuk yüzeyinin altında “büyük bir tuzlu su rezervi” olduğunu açıkladı.

Nature Astronomy’de yayımlanan yeni çalışmaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2018’de Ceres yüzeyinin 35 kilometre uzaklığında uçan Dawn uzay aracının elde ettiği veriler, bu cüce gezegen hakkında yeni bilgiler edinilmesini sağladı.

Elde edilen bulgular gezegenin kriyovolkanizme sahip olarak (buzlu materyal sızdıran volkanlar) jeolojik açıdan aktif olduğunu işaret ediyor ayrıca yüzey altındaki tuzlu su rezervi varlığını doğruluyor.

Bu rezerv aşamalı olarak donmakta olan geniş bir yüzeyaltı okyanasununun kalıntısı. Su yaşam için kilit önemdeki bir bileşen. Bilim insanları şimdi Ceres’in mikrobik yaşama sahip olup olmadığını incelemek istiyor.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan (JPL) gezegen bilimci Julie Castillo “Bu aşamada özellikle de soğuk ve tuz açısından zengin olması nedeniyle derindeki bu tuzlu su rezervinin olası yaşanabilirliğini ölçmek büyük merak uyandırıyor” dedi.

“Okyanus Dünyası”

Gezegen bilimci Carol Raymond da yaptığı açıklamada “Bu bulgular Ceres’i ‘okyanus dünyası’ statüsüne yükseltiyor. Bu kategori küresel bir okyanus varlığını gerektirmiyor. Ceres vakasında bu sıvı rezervinin bölgesel ölçekte oldğunu biliyoruz ama bunun küresel ölçekli olup olmadığından emin değiliz. Yine de önemli olan orada geniş ölçekli sıvı olduğu” dedi.

1 Ocak 1801’de İtalyan gökbilimci Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilen Ceres 950 kilometrelik bir çapa sahip. Bilim insanları tuzlu su rezervinin gezegenin kuzey yarımküresinde yer alan ve 22 milyon önce bir çarpışma sonucu oluşan Occator Krateri’nin altında olduğunu da belirtti.

Güneş Sistemi’nde Dünya dışında yüzeyaltı okyanusa sahip olduğu bilinen ya da o yönde işaretlere sahip diğer gök cisimleri arasında Jüpiter’in uydusu Europa, Neptün’ün uydusu Triton ve cüce gezegen Plüton yer alıyor.