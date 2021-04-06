CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı dün akşam Naci Talat Vakfı’nda açılış konuşmaları ile başladı. Çalıştaya Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, milletvekilleri ve CTP’li belediye başkanları ile Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz katıldı. Facebook üzerinden canlı yayınlanan çalıştayın açılışında Genel Başkan Tufan Erhürman ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam konuşma yaptı. Erhürman, 2022 yılının ortasında gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimlerinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bir yılı aşkın bir süreden beridir, dünyanın tüm ülkeleri gibi Kıbrıs’ın da pandemi ile mücadele ettiğini söyleyen Erhürman, salgının açtığı yaraların zannedilenden çok daha büyük olduğunun altını çizdi.

ERHÜRMAN: MUHTARLIKLAR VE BELEDİYELER SALGINDA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Salgının sona ermesinin ardından pandemiden bir gün öncesine dönüşün mümkün olmayacağını da söyleyen Erhürman, “Pandemiden bir gün önce çok da iyi bir durumda değildik. Koronavirüs salgını, yeni sorunlar yaratırken, var olan sorunların da ne kadar büyük olduğunu bize gösterdi” dedi. Gerek muhtarlıkların, gerekse belediyelerin bu süreç içerisinde pek çok görev üstlenerek, beklenilenden de çok daha başarılı olduklarını söyleyen Erhürman, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve eskisi gibi olmamalı zaten. O yüzden her şeyi yeniden değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR”

CTP olarak yerel yönetimlere bakışlarının belli olduğunu söyleyen Erhürman, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kendileri için bir tür Anayasa niteliğinde olduğunu, Anayasa’nın da yerel yönetimlerin özerkliği için kötü bir Anayasa olmadığını vurguladı. Erhürman, parti olarak hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını Avrupa halkları gibi yaşatabilecek bir yapıyı yaratabilmek olduğunu, bu anlamda da Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin mali, idari ve yetkileri açısından güçlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Erhürman, “Bu ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik planlarla kalkınmaya ihtiyacımız var” dedi.

ÖZSAĞLAM: SİVİL TOPLUMA DEĞER VERDİKÇE, BAŞARIYI YAKALAYABİLİRİZ

Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam da konuşmasında, 2022 yılında gerçekleşecek olan yerel yönetimler seçimleri ile ilgili bir ön hazırlık çalışması içerisinde bulunduklarını söyledi ve önlerinde bir yol haritası istediklerini, bu yol haritasını da çizerken sivil topluma büyük önem verdiklerini vurguladı. Sivil toplumun bir anlamda resmi makamlara meydan okuyan olduğunu da söyleyen Özsağlam, “Bu da, yapıcı eleştirileriyle ve önerileriyle, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynama biçimidir. Bizler sivil topluma değer verdikçe, başarıyı yakalayabiliriz. Çünkü çevreden, sağlığa ve eğitime kadar belediyecilik hizmetlerinin sunulması elzem bir hal almıştır” dedi.