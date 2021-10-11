CTP’den Tatar’a tavsiye: Eleştiri yapmakla seviyesizlik arasındaki farkın farkına varmasıdır!

CTP, Tufan Erhürman’ı hedefe alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı sert bir dille eleştirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Şaibeli seçim sonuçlarıyla geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı’na ‘seçtirilen’ Ersin Tatar’ın, Genel Başkanımız Sn. Tufan Erhürman ile ilgili söylediği sözler, tüm Kıbrıs Türk halkını derinden yaralamıştır.” ifadesi kullanıldı.

açıklama şöyle:

Şaibeli seçim sonuçlarıyla geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı’na ‘seçtirilen’ Ersin Tatar’ın, Genel Başkanımız Sn. Tufan Erhürman ile ilgili söylediği sözler, tüm Kıbrıs Türk halkını derinden yaralamıştır. Göreve geldiği günden bugüne kadar her fırsatta Kıbrıs’ın ilerici, demokrat ve muhalif insanlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne ispiyonlamaktan başka bir meşguliyeti bulunmayan Tatar, Basın-Sen Başkanı Sn. Ali Kişmir’in Türkiye’de gözaltına alınmasına sessiz kalmış, Genel Başkanımız Sn. Tufan Erhürman’ın bu konudaki çağrılarına ise akıllara zarar cevaplar vermiştir.

Tatar, halkımızın ilerici, demokrat ve muhalif güçlerini sadece TC yetkililerine ispiyonlamakla kalmamış, kişisel sosyal medya hesaplarından insanlarımızı kendi trollerine karşı linç ettirmekten de geri kalmamıştır.

Bunun son örneğini de Genel Başkanımız Sn. Tufan Erhürman’a yönelik yaptırmıştır. Kişisel sosyal medya hesabından oldukça seviyesiz bir açıklama yapan Tatar, Genel Başkanımızı linç kültüründen beslenenlerin önüne atmaktan çekinmemiştir.

TC yetkililerinin ağır müdahaleleri sonucu bu makama ‘seçtirilen’ Ersin Tatar’a tavsiyemiz, her fırsatta kendisine muhalif olan Kıbrıslı Türkleri aşağılamak yerine, eleştiri yapmakla seviyesizlik arasındaki farkın farkına varması ve makamının gerekliliklerinden biri olan halkına sahip çıkmasıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi