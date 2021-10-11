20. Uluslararası Zeytin Festivali’nden muhteşem final

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Zeytin Festivali dün akşam yoğun bir kalabalığın katılımıyla sona erdi.

Kıbrıs’ın en eski ve renkli festivali olma özelliğini taşıyan Zeytin Festivali köy meydanında çeşitli stantlar kurularak zeytin ürünlerinin satışı ve sunumu, Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterileri, ülkenin yerli sanatçı ve gruplarının konserleriyle yoğun ilgi gördü.

Zeytinlik Köy Meydanında yapılan festival halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir ortamda gerçekleştirildi. Festivalin son gününe Zeytinlik Sosyal konutlar bölgesine zeytin fidanlarının dikimi ile başlandı. Daha sonra sırasıyla Zeytinlik Köy Evinde Canlı sanat performansı, Zeytin ve Zeytinyağının hayatımızdaki yeri ve sağlığımız açısından önemi hakkında sunum, halk dansları gösterileri, 9. ve 10. Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği yarışmasında Altın Zeytin Mizah hizmet ödülü kazanan ülke sanatçılarının ödül töreni, Dilara Ferit konseri, Tango Dans Gösterisi ve SOS konseri ile son buldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, festivalin tüm halk tarafından mutlulukla karşılanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, zeytin üretiminin teşvik edilmesinin önemli olduğunu, Girne Belediyesi’nin de bu yolda önemli adımlar attığını ve Zeytin festivalinin de bu konuda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Güngördü, “Zeytin ağacı sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir. Bu nedenle bu festivalin, barış dolu sevgi dolu ve uzun ömürlü olmasını diler, festivale katkı koyan ve katılan herkese teşekkür ederim” dedi.