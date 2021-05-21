CTP, Lillie’yi kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmede, geçtiğimiz ay Cenevre’de düzenlenen gayrı resmi 5 + BM toplantısı ve sonrasına dair görüş alış verişinde bulunuldu. Garantör ülkelerden birisi olan ve aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi temsilcisinden birisi olan Birleşik Krallık’a CTP’nin bu toplantıya ilişkin görüş ve pozisyonu aktarıldı. İngiliz Yüksek Komiseri tarafından ülkesinin, Kıbrıs Sorununun çözümüne dair pozisyonunun ilgili tüm BM kararları ve parametreleri doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu yeniden teyit